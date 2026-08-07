Barca in avaria al Ponte 2 Giugno, interviene la Guardia costiera

Imbarcazione di circa 20 metri finisce di traverso, interviene la Guardia costiera

Disavventura questa mattina, per fortuna senza grosse conseguenze, per una barca a motore di circa 20 metri a ridosso del Ponte 2 Giugno, mentre erano in corso le fasi di sollevamento della struttura viaria.

A quanto si apprende da fonti autorevoli della Capitaneria, la barca, mentre stava transitando, ha avuto un’avaria al motore, rimanendo in balia della corrente e finendo in posizione di traverso sul Tevere.

Sono intervenuti i militari della Guardia costiera: ora la barca è stata accostata non molto distante dalla banchina sud per le necessarie verifiche e per vedere se potrà o meno riprendere la navigazione.

Di conseguenza, le operazioni di apertura e riposizionamento del ponte levatoio hanno subito un rallentamento, con attese superiori al consueto per gli automobilisti.

Sono in corso anche accertamenti su eventuali lievi danni ad altre imbarcazioni di servizio e alla banchina. Non si sono registrati feriti. Appena possibile, la barca sarà trasferita in un cantiere di Fiumara Grande. (Foto Capitaneria di Porto)