Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 7 Agosto 2026

Barca in avaria al Ponte 2 Giugno, interviene la Guardia costiera

Imbarcazione di circa 20 metri finisce di traverso, interviene la Guardia costiera

 

 

Disavventura questa mattina, per fortuna senza grosse conseguenze, per una barca a motore di circa 20 metri a ridosso del Ponte 2 Giugno, mentre erano in corso le fasi di sollevamento della struttura viaria.

 

A quanto si apprende da fonti autorevoli della Capitaneria, la barca, mentre stava transitando, ha avuto un’avaria al motore, rimanendo in balia della corrente e finendo in posizione di traverso sul Tevere.

 

Sono intervenuti i militari della Guardia costiera: ora la barca è stata accostata non molto distante dalla banchina sud per le necessarie verifiche e per vedere se potrà o meno riprendere la navigazione.

 

Di conseguenza, le operazioni di apertura e riposizionamento del ponte levatoio hanno subito un rallentamento, con attese superiori al consueto per gli automobilisti.

 

Sono in corso anche accertamenti su eventuali lievi danni ad altre imbarcazioni di servizio e alla banchina. Non si sono registrati feriti. Appena possibile, la barca sarà trasferita in un cantiere di Fiumara Grande. (Foto Capitaneria di Porto)

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Barca Incidente barca Ponte Due Giugno
Articoli correlati
Focus

Fiumicino, il 18 e 19 agosto il "Torneo di Scacchi – Caravel Cup Tour"

venerdì, 7 Agosto 2026
Politica

Demanio abitativo, Fiumicino sospende le procedure e chiede una legge nazionale

venerdì, 7 Agosto 2026
Cronaca

Scuole più sicure e funzionali: nuovi interventi nei plessi di Fiumicino

venerdì, 7 Agosto 2026
Politica

Fiumicino, via libera alla variazione di bilancio: parte il piano triennale per le opere pubbliche

venerdì, 7 Agosto 2026
Cronaca

Barca in avaria al Ponte 2 Giugno, interviene la Guardia costiera

venerdì, 7 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci