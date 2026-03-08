Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 8 Marzo 2026

Barca a vela in difficoltà alla foce del Tevere: intervento della Guardia Costiera

Imbarcazione di 8 metri con tre persone a bordo soccorsa al largo di Fiumara Grande per un probabile problema all’elica. Nessuna conseguenza per gli occupanti

 

Momenti di apprensione, ma fortunatamente senza conseguenze, per i tre occupanti di una barca a vela di circa otto metri che ha avuto difficoltà di navigazione al largo dell’imboccatura di Fiumara Grande, alla foce del Tevere, tra Ostia e Fiumicino.

 

Secondo quanto comunicato dalla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, l’imbarcazione avrebbe avuto un probabile problema all’elica che avrebbe causato anche l’ingresso di una modesta quantità d’acqua a bordo, presumibilmente proveniente dall’asse dell’elica. La situazione ha reso difficile governare la barca per le tre persone a bordo.

 

Scattata la richiesta di assistenza, sul posto è intervenuto un mezzo navale della Guardia Costiera classe “Bravo”, che ha raggiunto l’imbarcazione prestando supporto e monitorando la situazione in mare.

 

Alle operazioni ha partecipato anche un mezzo del cantiere nautico di Fiumara Grande, dove l’unità era ormeggiata. Grazie all’intervento congiunto è stato possibile riportare la barca in sicurezza all’interno del cantiere.

 

Le tre persone a bordo non hanno riportato alcuna conseguenza.

(foto: Capitaneria di Porto)

 

 

 

