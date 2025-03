Bagliori nella notte: martedì 18 marzo gli impianti idrovori dei Consorzi di Bonifica si illumineranno di Tricolore

L’iniziativa di ANBI Lazio illuminerà gli impianti per ribadire la centralità nazionale delle problematiche idriche

di Dario Nottola

Dalla sera, e per tutta la notte di martedì 18 marzo prossimo, anche nel Lazio, così come in tutta la Penisola, i principali impianti idrovori in uso ai Consorzi di Bonifica, saranno illuminati con la luce del tricolore. Ad attuare l’iniziativa sarà l’ANBI Lazio, attraverso l’azione locale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che operano in tutte le province laziali.

“Questa iniziativa – afferma Sonia Ricci, Presidente di ANBI Lazio – intende rappresentare metaforicamente un forte segnale concreto per far percepire la coesione e l’impegno dei Consorzi di Bonifica del Lazio nel garantire, grazie alla propria opera e del quotidiano impegno di nostri operai, la sicurezza idraulica e la disponibilità d’acqua per irrigare in agricoltura oltre che per le comunità locali. La partecipazione congiunta di tutti i Consorzi della regione è una testimonianza chiara della nostra determinazione a salvaguardare il nostro patrimonio idrico sensibilizzando l’opinione pubblica in merito all’importanza della nostra attività. Illuminare i nostri impianti con la luce del tricolore rappresenta un gesto di unità e responsabilità, che intende richiamare l’attenzione su una risorsa vitale per il futuro del nostro Paese e indispensabile per le eccellenze agricole del Lazio”.

“Con questo gesto vogliamo rilanciare ancora una volta – così come hanno sottolineato il Presidente Nazionale di Anbi, Francesco Vincenzi ed il direttore generale Massimo Gargano – come la gestione delle risorse idriche debba essere una questione nazionale e come le opere idrauliche siano un patrimonio dell’intero Paese, che spesso non ne conosce l’indispensabile funzione. Nel Lazio, grazie all’assessore Giancarlo Righini, proprio di recente, con atti legislativi innovativi e dedicati, si è aperto un nuovo ciclo su questi aspetti che sprona a lavorare ancor in maniera più virtuosa. In vista della importante data del 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, che vorremmo non si limitasse alla consueta liturgia delle buone intenzioni, ma si sostanziasse della concretezza dei finanziamenti necessari ad aumentare la resilienza delle comunità alla crisi climatica, l’iniziativa ‘Bagliori di Luce assume ancor di più importanza“.

“Intendiamo richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità a livello nazionale di scelte infrastrutturali di fronte alla estremizzazione degli eventi meteo, dalla siccità alle alluvioni – ha aggiunto Sonia Ricci – In particolare vogliamo evidenziare l’avvio del Piano Invasi, proposto con Coldiretti, per la realizzazione di 10.000 bacini multifunzionali, perlopiù medio-piccoli, entro il 2030 e di cui 400 sono già cantierabili e ribadire la richiesta di destinare a tale scopo quantomeno parte dei 7 miliardi di euro, definanziati dal P.N.R.R., perché destinati a progetti considerati ormai irrealizzabili entro i termini fissati dal cronoprogramma del Next Generation EU. Altra attenzione va posta alla necessità di accelerare la burocrazia anche istituzionale per sbloccare almeno i 946 milioni di euro della prima tranche di finanziamenti previsti dal P.N.I.S.S.I. – Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, avviando così la realizzazione, che prevede investimenti per 12 miliardi in un decennio, a servizio dell’efficientamento della rete idrica del Paese”.