Avviata demolizione e radiazione di 12 veicoli abbandonati in area pubblica

Si completa un’operazione di decoro sul territorio di Fiumicino

di Dario Nottola

Dodici tra ciclomotori, motocicli, roulotte ed automobili, rinvenuti e rimossi a marzo scorso dopo essere stati abbandonati su aree pubbliche, saranno avviati a demolizione e radiazione. E’ quanto contenuto in un Avviso Pubblico emesso dal Corpo della Polizia Locale di Fiumicino.

Tali veicoli a motore e rimorchi, che non risultano oggetto di furto, sono in giacenza presso il Centro di Raccolta. Sono da considerarsi “cosa abbandonata” poiché , per i proprietari identificabili, risultano già trascorsi 60 giorni dalla notificazione dell’avvenuto rinvenimento/rimozione, senza alcun reclamo da parte di quest’ultimi; ritenuto – si legge ancora nel provvedimento – che sussistono tutti i presupposti previsti dalle norme vigenti per procedere alla demolizione e radiazione delle “cose abbandonate”, è stato emesso il Nulla Osta affinchè il Centro di Raccolta proceda, presso il Pubblico Registro Automobilistico competente, a tutte le formalità necessarie alla radiazione dei 12 veicoli citati nell’elenco.

(Immagine da web)