Autisti Trotta bus senza stipendio, Caroccia: “L’Amministrazione Comunale ha convocato i vertici Aziendali”

Nelle prossime ore gli avvocati Comunali studieranno l’avvio di procedimento nei confronti dell’Azienda

L’Azienda Trotta, che ha vinto la gara 3 anni fa per svolgere il servizio di trasporto nell’intero Comune, in più occasioni ha pagato gli stipendi fuori tempo massimo, e anche in questo mese sono già 4 i giorni di ritardo.

“E’ veramente una cosa inaudita – afferma l’Assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia – l’Amministrazione Comunale ha scritto ufficialmente all’Azienda e convocato i vertici Aziendali in Comune che hanno giustificano i ritardi con motivazioni poco plausibili. Purtroppo l’Amministrazione non ha potuto avviare la procedura per pagare in proprio gli autisti dei bus, perché si rimane sempre nel range dei 15 giorni di ritardo”.

“Sono amareggiato per il comportamento dell’azienda, nelle prossime ore gli avvocati Comunali studieranno l’avvio di procedimento nei confronti dell’Azienda, sia per i continui ritardi sui pagamenti degli stipendi, sia per i ritardi della copertura del fondo assicurativo degli autisti e del ritardo per l’erogazione della cessione del quinto”.