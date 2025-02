Aumento rette Asili Nido, Baccini: “Adeguamento necessario per garantire sostenibilità e qualità del servizio”

“La delibera discussa e approvata in trasparenza è stata approvata in conformità alle normative regionali”

Dopo il dibattito politico che si è scatenato con l’aumento delle rette per gli asili nido comunali a Fiumicino, l’intervento del Sindaco, Mario Baccini.

“L’aumento delle rette per gli asili nido, è un adeguamento necessario per garantire la sostenibilità e la qualità del servizio offerto alle famiglie” dichiara il Primo Cittadino

“Per anni si è scelto di non intraprendere questa strada e di non accreditare i nidi comunali – aggiunge – con conseguenze negative sul servizio e sulla qualità delle strutture. Il percorso intrapreso da questa amministrazione ci permette invece di accedere ai fondi regionali che verranno investiti sui nidi comunali, a favore della famiglie e dei bambini“.

“La delibera che ha disposto l’aumento delle rette, discussa e approvata in trasparenza – specifica – è stata approvata in conformità alle normative regionali, per permettere che il piano di adeguamento fosse pronto per l’inizio dell’anno educativo 2024/25. Stiamo inoltre lavorando per garantire che i fondi regionali disponibili siano distribuiti equamente e metteremo in campo risorse aggiuntive che possano supportare ulteriormente le famiglie in difficoltà economiche, attraverso un intervento di sostegno diretto da parte del comune” conclude Baccini

(Immagine da web)