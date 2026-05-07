Aumenta la popolazione nel comune di Fiumicino che arriva a quota 85.103

Nel quartiere Isola Sacra risiedono oltre 33mila persone

di Umberto Serenelli

Continua a crescere la popolazione del comune di Fiumicino il cui numero dei residenti è oggi di 85.103 persone. Nella “classifica” regionale per il maggior numero di abitanti, il Comune aeroportuale consolida il quarto posto alle spalle di Roma, Latina e Guidonia Montecelio.

Il costante sviluppo del territorio in cui estende Fiumicino è stato più volte sottolineato anche dal sindaco Mario Baccini. “La qualità della vita sul litorale che porta molte persone a scegliere di abitare nel giovane comune in cui i mezzi e le vie di comunicazione facilitano gli spostamenti” precisa il Primo cittadino.

La concentrazione maggiore di popolazione si trova tra Isola Sacra (33.517) e Fiumicino città (8.576) con oltre le 42mila presenze. Per numero di residenti Fregene è la terza località in graduatoria grazie ai suoi 7.317, inseguita da Aranova con 7.051 individui. È invece lieve l’aumento, rispetto all’inizio dello scorso anno, fatto registrare da Focene, con 4.329, al contrario di Maccarese che ha raggiunto i 5.199 residenti. Continuano a arretrare Palidoro (2.215) e Le Pleiadi (2.594), mentre resta costante Parco Leonardo con 3.604 residenti, seguito dal lieve incremento di Passoscuro (4.554). Segno meno anche per Testa di Lepre (684). Resta invece costante il dato nei quartieri a nord di Tragliata (111) e Tragliatella (728). Cresce di una decina di unità Torrimpietra (3.430) è invece più consistente quello fatto registrare da Le Vignole con 1.194.

Dalle statistiche elaborate dai servizi demografici, i nati nel 2025 sono 397 (199 maschi e 198 femmine) mentre la cifra dei deceduti è di 310 (166 uomini e 144 donne). I nati fuori dalle nozze risultano 219. I matrimoni registrati sono in totale 345 di cui 85 con rito religioso e 260 con quello civile, le separazioni invece si attestano a 36 e i divorzi a 33.