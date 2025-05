Aumenta la popolazione, Fiumicino è ora sulla soglia degli 85mila abitanti

Il Comune costiero è il quarto del Lazio per numero di residenti

di Umberto Serenelli

Continua ad aumentare la popolazione nel comune di Fiumicino che ora vede avvicinarsi quota 85mila. Ad oggi sono infatti 84.801: 42.428 maschi e 42.373 femmine, le persone che risiedono nel Comune costiero in base ai dati dell’ufficio anagrafico.

Stando a questo aumento demografico, Fiumicino è il quarto comune del Lazio preceduto da Roma, Latina e Guidonia Montecelio: alle spalle invece Aprilia, Viterbo, Pomezia, Anzio, Civitavecchia.

La crescita degli abitanti è stata più volte sottolineata dal sindaco Mario Baccini il quale attribuisce tale incremento alla “qualità della vita sul litorale che porta dunque molte persone a scegliere di abitare nel giovane comune in cui i mezzi e le vie di comunicazione facilitano gli spostamenti”.

Il riferimento è alla presenza di collegamenti come la rete ferrata dell’aeroporto, le autostrade e i bus Cotral da e per la Capitale, tutte cose che le giovani coppie prendono in considerazione quando scelgono di stabilire la residenza a Fiumicino.

Nel trend legato alla crescita rientrano i futuri interventi messi in cantiere dall’amministrazione in termini di opere pubbliche e di decoro urbano. Nell’indice di gradimento ci sono anche i tanti chilometri di piste ciclabili che sono molto gettonate dagli appassionati della due ruote.

Circa la metà del totale degli abitanti si concentra tra Isola Sacra (33.438) e Fiumicino città (8.522): assieme raggiungono quasi le 42mila anime. Fregene è la terza località con 7.312 residenti grazie all’arrivo, rispetto allo scorso anno, di 139 soggetti (3.647 uomini e 3.665 femmine). Accelera, invece, Aranova che raggiunge i 7.016 individui e si prepara a superare Fregene. Nel 2020 la località sulla via Aurelia contava 6.684 anime e Fregene 7.117: il divario si è assottigliato e Aranova si prepara al sorpasso.

Per coloro che amano le statistiche c’è da segnalare il segno meno di Focene con 4.321 contro i 4.330 dell’anno passato. A Maccarese, invece, prevale quello del più: il quartiere agricolo registra infatti 5.188 residenti.

Diminuiscono le persone che abitano a Palidoro con una tendenza al negativo che passa da 2.235 agli attuali 2.219. Parco Leonardo avanza con 3.530 individui, seguito da Passoscuro con 4.543. Frenano Le Pleiadi, dove i residenti sono 2.622, e regredisce il dato di Testa di Lepre con 695. Allunga invece Torrimpietra con 3.424 mentre arretrano Tragliata 109, Tragliatella 722 e le Vignole 1.140.