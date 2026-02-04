ASL Roma 3, al via all’ospedale Grassi di Ostia il Servizio PACO

Il punto oncologico di accesso e continuità di cura è attivo dal lunedì al venerdì

PACO (Punto Oncologico di Accesso e Continuità di Cura) è il nuovo servizio della ASL Roma 3 attivo all’interno dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

L’attivazione del servizio è stata presentata questa mattina nella Sala Raffello della sede centrale della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi alla presenza di Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3, di Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, del dott. Antonio Bray, Direttore Sanitario ASL Roma 3, della dott.ssa Maria Rita Noviello, Responsabile degli Screening Oncologici della ASL Roma 3 e referente PACO, oltre alle associazioni Albero delle molte vite, Andos, Associazione dei Carabinieri, Associazione Donatori amici Ospedale Grassi di Ostia.

Il nuovo servizio prende in carico, in maniera globale e continuativa orientandolo nei percorsi, l’utente con sospetta o accertata diagnosi oncologica. Segue il paziente dalla diagnosi alla terapia, fino al follow up o alle cure palliative promuovendo poi l’uniformità delle cure, riducendo le disuguaglianze territoriali, individuando e proponendo percorsi intra e extra-aziendali che siano coerenti con le linee guida e con i criteri di appropriatezza clinica. PACO integra ospedale, territorio e servizi sociosanitari e supporta la collaborazione tra Medici di Medicina Generale, Oncologi, Chirurghi, Radioterapisti, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sociali e Associazioni di volontariato.

Diverse le modalità di accesso al servizio. È previsto l’accesso diretto da parte del cittadino o è possibile effettuare la prenotazione al CUP con impegnativa del medico curante per “Prima visita oncologica” che riporti nelle note la dicitura PACO, infine l’accesso può avvenire su segnalazione da parte del reparto o della struttura ospedaliera che individua un sospetto diagnostico.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e anche nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 11 alle 17.

“Con l’attivazione di questo servizio rafforziamo l’opera di presa in carico dei pazienti oncologici, un punto di riferimento anche per le famiglie nel complicato percorso di cura. Viene così garantito e facilitato l’orientamento all’interno del servizio ospedaliero; PACO rappresenta anche una ulteriore promozione di integrazione delle varie figure professionali coinvolte. Il tutto ribadendo la centralità della persona nelle cure e i servizi erogati”, sottolinea Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3.

“Si tratta di un servizio che nasce con l’obiettivo principale di umanizzare il percorso di cura, semplificando i passaggi burocratici e garantendo sostegno psicologico, sociale, riabilitativo. Un servizio che consente soprattutto che il paziente non si trovi e senta mai solo nel suo percorso sanitario”, spiega la dottoressa Noviello.

È possibile richiedere ulteriori informazioni all’indirizzo mail paco@aslroma3.it o telefonando ai numeri 3336107035 — 3336106891.