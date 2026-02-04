Torna il Music Day Roma: due giorni tra vinili, ospiti e collezionismo

Il 7 e 8 febbraio all’Hotel Mercure Roma West la 48ª edizione della Fiera del Disco della Capitale, con ingresso gratuito, 60 espositori, incontri, firmacopie e l’area Figurine Forever

di Dario Nottola

Sabato 7 e domenica 8 febbraio torna il Music Day Roma, la Fiera del Disco della Capitale che giunge alla 48ª edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, CD, DVD, gadget, oggettistica e memorabilia musicale in città. In questa edizione, all’Hotel Mercure Roma West in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito, oltre ai 60 espositori da tutta Italia, i 2.500 mq della fiera tornano ad ospitare anche gli amici di Figurine Forever, con la quarta edizione romana della mostra mercato dedicata alle amate immagini adesive e i loro ospiti (il rapper Kento, Claudio e Liliana Sorrentino, doppiatori italiani di Mazinga Z, etc.).

Nella sala dedicata sarà poi possibile assistere a presentazioni di novità discografiche e librarie e firmacopie con gli autori. Fra gli ospiti di questa edizione Pivio con il suo nuovo album solista, il Maestro Franco Micalizzi, Lino Vairetti, l’attrice e cantante Adriana Russo, l’attore Andrea Roncato, l’autore e scrittore Filippo De Masi, il cantante Fabio Massimo Cantini (Superobots).

Gli incontri

Sabato 7

Ore 11,30:

Beat Records Company presenta il primo volume della serie “Goldrake Generation”, dedicata alle sigle dei cartoni animati giapponesi anni ’70, ’80 e ’90. Ospiti il Maestro Franco Micalizzi, autore di alcune delle sigle più iconiche di questa pubblicazione, e il cantante Fabio Massimo Cantini (Argante), voce dei Superobots. Il Maestro Micalizzi inoltre presenterà in questa occasione anche il suo nuovo album “Solo per amore”. Modera il critico Fabio Babini.

Disponibili in versione vinile, CD e in una speciale edizione limitata su vinile da 50 copie con copertina alternativa, questo primo capitolo della collana è incentrato sulle sigle Universal realizzate per alcuni famosissimi anime, aventi come protagonisti popolarissimi robot come Il Grande Mazinger, Ufo Diapolon, Trider G7, Yattaman e molti altri.

Ore 16,00:

Presentazione del libro “Evviva la commedia all’italiana anni ’70-’80” di Antonio Santoriello, alla presenza dell’autore e dell’attrice e cantante Adriana Russo. Modera il critico cinematografico e docente di Storia del cinema italiano al CSC Fabio Melelli.

Il volume racconta, attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti raccolte da Santoriello, due decenni di un genere di cinema di grande successo popolare.

Racconti e aneddoti si snodano lungo le pagine per voce di tanti protagonisti di quella stagione come Milena Vukotic, Pippo Franco, Leo Gullotta, Maurizio Mattioli, Alvaro Vitali, Adriana Russo, Mirella Banti, Gianni Ciardo, Maurizio Micheli, Andrea Roncato, Gegia, Giuseppe Pambieri, Pippo Santonastaso, etc.

Domenica 8

Ore 11,30:

Presentazione dell’edizione limitata in vinile bianco dell’album “Rosa Rosae” di Donella Del Monaco. Ospiti il leader e fondatore degli Osanna Lino Vairetti e il discografico Vannuccio Zanella. Modera Renato Marengo.

Ore 12,00:

Pivio presenta il suo nuovo album “Questo è il mio ultimo album in italiano” (Dischi dell’Espleta). Modera Flavio Brighenti.

Noto soprattutto come compositore di colonne sonore per il cinema in coppia con Aldo De Scalzi, Pivio crea, nella sua attività solista come autore, lavori originali basati su concetti profondi e ricchi di significato. In questo caso si spinge anche oltre, concependo un’opera in due parti complementari.

Ore 16,00:

Beat Records Company presenta la prima stampa completa su vinile della colonna sonora del film “Lo Squartatore di New York” di Lucio Fulci, per le musiche di Francesco De Masi, e il libro “I ponti” di Filippo De Masi, presente all’incontro. Modera il giornalista e critico Marco Ferretti.

Figurine Forever

All’interno del Music Day, una sala sarà dedicata a Figurine Forever, dove poter trovare tutto il mondo del collezionismo di figurine e card di ieri e di oggi, dal calcio e sport ai cartoni animati, dai didattici ai Pokémon, etc.

In collaborazione con Pizzardi Editore, sarà distribuito gratuitamente l’album novità “Cucciolotti 2026” e presso lo stand di Figurine Forever saranno disponibili le ultimissime copie della figurina solidale speciale dei Cucciolotti, stampata con folder in sole 120 copie numerate.

Eventi e ospiti

Sabato 7

Ore 11,30: in collaborazione con SOS Mediterranee, presentazione della figurina solidale Forever Sticker #7 del rapper Kento, che sarà presente all’evento.

Ore 16,00: in collaborazione con Happy Days International Fan Club e Minerva Edizioni, presentazione delle figurine solidali Forever Sticker #19 di Liliana Sorrentino e Forever Sticker #20 di Claudio Sorrentino, i due fratelli doppiatori che hanno prestato la voce a Koji Kabuto e Sayaka Yumi in Mazinga Z.

Domenica 8

Ore 15,00: presentazione della figurina solidale Forever Sticker #24 di Andrea Roncato, presente all’evento, a sostegno della Fondazione Marevivo.

Tra sabato 7 e domenica 8 febbraio sono previste inoltre anteprime di alcune figurine solidali legate alla storia della Roma e della Lazio, oltre a firmacopie con i protagonisti dello sport romano, diventate figurine solidali nel catalogo di Figurine Forever.