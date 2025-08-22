Caricamento...

Asilo Nido “Il Girasole”: a settembre una struttura riqualificata

Migliorata l’efficienza energetica dell’edificio e resi gli ambienti più sicuri, accessibili e confortevoli

 

 

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’Asilo Nido comunale “Il Girasole” di Fiumicino. Gli interventi, che hanno interessato l’intera struttura, sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e rendere gli ambienti più sicuri, accessibili e confortevoli.

 

Si è lavorato intensamente per tutta l’estate, anche nel mese di agosto, per garantire che la struttura potesse essere pronta in tempo per l’accoglienza dei piccoli alunni. Gli interventi sono a buon punto e si stanno ultimando in queste settimane” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

 

 

“Abbiamo voluto migliorare – spiega – non solo le condizioni energetiche dell’edificio, con l’isolamento termico e la sostituzione degli infissi, ma anche garantire maggiore accessibilità e inclusione, grazie agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, è stata posta grande attenzione alla sicurezza e alla qualità degli spazi interni”.

 

“Ringrazio gli uffici tecnici, le imprese e tutti i lavoratori che anche in pieno agosto hanno continuato con impegno i lavori, permettendoci di rispettare la tabella di marcia” conclude Onorati

 

 

