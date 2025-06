Asili nido e scuole infanzia Fiumicino, servizio sorveglianza esteso anche a luglio e agosto, retribuzione garantita

Fisascat-Cisl Roma: “Un risultato fondamentale per chi, fino ad oggi, ha dovuto fare fronte all’assenza di stipendio nel periodo estivo”

“Dopo anni di lotte sindacali e di coraggio e determinazione da parte dei lavoratori, adesso una grande vittoria: con una decisione dell’amministrazione Comunale, i servizi del personale addetto alla sorveglianza dei nidi, delle scuole dell’infanzia e del centro di formazione professionale di Fiumicino saranno estesi ai mesi di luglio e agosto, così come le retribuzioni. Un risultato di fondamentale importanza per persone che fino ad oggi hanno dovuto fare faticosamente fronte all’assenza di stipendio nel periodo estivo – è quanto si legge in una nota della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti – siamo davvero soddisfatti, perché lavoratrici e lavoratori potranno finalmente ottenere una maggiore stabilità e economica e una retribuzione dignitosa”.

Per il segretario regionale della Fisascat-Cisl Lazio, Sara Imperatori, “Adesso faremo tutto il possibile, instancabilmente, per raggiungere un altro, fondamentale obiettivo: l’internalizzazione del servizio, dunque dei lavoratori, nell’ambito di una partecipata nel Comune di Fiumicino”.

(Immagine da web)