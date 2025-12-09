Arrivano 30 nuovi cestini gettacarte, al via le installazioni sul territorio

Proseguono, in parallelo, le potature dei lecci tra Parco Cetorelli e via Coni Zugna
Domani partiranno, a cura dell’Area Ambiente, le operazioni di montaggio dei 30 nuovi cestini gettacarte dotati di quattro scomparti per la raccolta differenziata. Le installazioni interesseranno le località di Fregene, Passoscuro, Aranova, Maccarese, Fiumicino e Isola Sacra, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e favorire comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti.
Parallelamente, nell’ambito delle attività ordinarie di cura del verde pubblico, l’Area Ambiente informa che si sono concluse le potature stagionali nel Parco Cetorelli. Da domani inizieranno invece gli interventi programmati su via Coni Zugna, ai quali seguiranno ulteriori operazioni in altre zone del territorio.
“Abbiamo programmato una potatura decorativa per i lecci di via Coni Zugna – spiega l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – un modello di intervento che sarà replicato anche sulle altre alberature del Comune, così da creare un aspetto uniforme, riconoscibile e armonico”.