Arriva a Fiumicino il progetto “Noi con voi per fare di più”

L’iniziativa permetterà di garantire un servizio di trasporto ed accompagnamento per le fasce vulnerabili della popolazione

Il progetto sociale “Noi con voi per fare di più” arriva a Fiumicino grazie all’iniziativa promossa dalla Global Mobility System, società benefit che sviluppa e realizza attività sostenibili e inclusive, mettendo al centro le esigenze della comunità.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Roma, permetterà di garantire un servizio di trasporto ed accompagnamento per le fasce vulnerabili della popolazione, come anziani, disabili o persone fragili.

L’attività si concretizzerà con due importanti iniziative per la popolazione locale: la prima riguarda la donazione di un mezzo di trasporto specializzato a disposizione dell’UICI di Roma e di Fiumicino. Il veicolo diverrà uno strumento vitale per combattere l’isolamento sociale, in particolare delle persone cieche e ipovedenti, consentendo l’accesso a servizi fondamentali come visite mediche, terapie presso strutture ospedaliere, acquisto di farmaci o semplicemente partecipare alla vita sociale della Città.

Nello specifico il progetto, fondato sui valori della sostenibilità, mobilità e inclusività, metterà a disposizione dell’Associazione un mezzo attrezzato, una Dacia Sandero, in comodato d’uso gratuito, comprensivo di assicurazione, manutenzione, tasse e cambio gomme.

La stessa società si occuperà, altresì, della salute visiva dei cittadini donando all’Associazione uno strumento innovativo di prevenzione che potrà offrire visite oculistiche gratuite, con particolare attenzione per gli anziani. Questo ulteriore servizio rappresenta un investimento concreto per la salute visiva e rimarrà come benefit presente su Fiumicino.

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, considerando che in Italia una percentuale significativa della popolazione soffre di limitazioni visive. Solo nel Lazio ci sono oltre 100.000 persone cieche o ipovedenti, tra cui più di 25.000 ragazzi sotto i 18 anni.

Il progetto “Noi con voi per fare di più” si estende, quindi, oltre il concetto di mobilità perché rappresenta un vero e proprio contenitore di servizi, contribuendo con le amministrazioni comunali e con le associazioni di volontariato, come l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, a realizzare ogni due anni iniziative sostenibili e inclusive a servizio del bene comune.

Attraverso le attività di prevenzione visiva e con il nuovo mezzo, si potrà intervenire per la libertà e l’autonomia di tanti utenti, al fine di costruire un mondo più inclusivo, dove ogni persona, indipendentemente dalla sua età o disabilità, può partecipare attivamente alla vita sociale della propria città.