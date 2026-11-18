Aranova, via Siliqua: attivata una fermata temporanea per gli autobus

Dal 19 novembre deviazione del percorso del trasporto pubblico locale dopo la chiusura della strada per il rischio di crollo di un muro

“A seguito della chiusura di via Siliqua, disposta per motivi di sicurezza a causa del pericolo di crollo di un muro prospiciente la sede stradale, e dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono state individuate soluzioni temporanee per contenere i disagi alla cittadinanza, con particolare riferimento agli utenti del trasporto pubblico locale. Comprendiamo le difficoltà che la chiusura di via Siliqua sta comportando per i residenti e, in particolare, per le persone che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico per i propri spostamenti. Proprio per questo, dopo le necessarie verifiche effettuate con la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico e con la Polizia Locale, è stata autorizzata una deviazione temporanea del percorso degli autobus.” Lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale della Città di Fiumicino.

“La soluzione individuata consentirà, a partire da domani, giovedì 19 novembre 2026, di effettuare una fermata davanti ai nuovi uffici comunali di via Siliqua, mettendo così a disposizione degli utenti che utilizzavano le fermate presenti lungo la strada un punto alternativo di salita e discesa, fino alla risoluzione delle condizioni che hanno determinato la chiusura della viabilità. I tempi tecnici necessari per arrivare a questa soluzione sono stati determinati dalle verifiche indispensabili per garantire che il transito degli autobus potesse avvenire in condizioni di assoluta sicurezza, oltre che dall’acquisizione dei necessari pareri e dalle interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti. Non era possibile autorizzare una deviazione senza avere prima la certezza della sua concreta fattibilità e della sicurezza per i passeggeri, gli autisti e gli altri utenti della strada.”

“Continueremo a seguire la situazione, in collaborazione con gli uffici comunali, la Polizia Locale e il gestore del servizio, affinché venga garantita la massima attenzione alle esigenze dei cittadini per tutta la durata dell’interdizione stradale. È inoltre in corso un’interlocuzione con i proprietari del muro per la tempestiva messa in sicurezza, così da riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile”, conclude Roberto Severini.