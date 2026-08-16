Aranova, via libera al nuovo palazzetto sportivo polifunzionale

La Giunta approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione: investimento da 4,5 milioni di euro per una nuova struttura dedicata allo sport nel quadrante nord del territorio comunale

La Giunta comunale, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di un nuovo palazzetto sportivo polifunzionale ad Aranova, in località Muracciole, via Galtelli, su area di proprietà comunale. L’opera sarà inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 e prevede un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro.

Per la realizzazione dell’intervento, sarà necessaria una copertura finanziaria di 3 milioni di euro attraverso il Fondo Sport e Periferie – annualità 2026, dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I restanti 1,5 milioni di euro saranno garantiti attraverso fondi comunali.

“L’approvazione del DIP è il primo passaggio della programmazione progettuale dell’intervento e definisce gli indirizzi necessari per procedere con le successive fasi di progettazione del nuovo impianto” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“La realizzazione del palazzetto consentirà di ampliare l’offerta di strutture dedicate allo sport nel quadrante nord del territorio comunale, mettendo a disposizione di Aranova e delle località limitrofe un nuovo spazio polifunzionale destinato alla pratica di diverse discipline sportive.” conclude il Primo Cittadino