Aranova: potenziamento trasporto pubblico e sicurezza sulle strade

De Pascali (Crescere Insieme): “Finalmente dopo anni le richieste dei cittadini trovano un’amministrazione attenta”

“Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti per potenziare il trasporto pubblico locale ad Aranova con l’obiettivo di ampliare questo servizio anche su via Austis, via Villamar, via Uras e garantire, finalmente, una maggiore sicurezza stradale e pedonale su quel tratto di strada” lo dichiara Francesca De Pascali, consigliere comunale lista civica ‘Crescere Insieme’ delegata al decentramento Comune di Fiumicino.

“Una problematica che da anni i cittadini sollecitano e che da subito – sottolinea – con il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini che ringrazio, abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale”.

“Nella commissione congiunta trasporti/lavori pubblici di oggi – spiega De Pascali – è stata approfondita la possibilità, in termini di sicurezza, di istituire una nuova viabilità provvisoria proprio per consentire il passaggio del Tpl e, a pedoni e automobilisti, e un migliore transito viste le dimensioni della carreggiata. Un progetto, redatto dai nostri uffici, che naturalmente vogliamo preliminarmente condividere con i cittadini e che illustreremo in una assemblea pubblica aperta a tutti”.

“Ci tengo già a sottolineare – aggiunge – il passaggio della linea del Trasporto Pubblico su via Austis, via Villamar, via Uras non comporterà la soppressione delle fermate sul parallelo tratto di via Siliqua, semmai una rimodulazione e, anzi, consentirà di realizzare una fermata proprio in corrispondenza dei nuovi uffici pubblici di Aranova“.

“Come delegata al decentramento – conclude Francesca De Pascali – non posso che essere soddisfatta. Finalmente dopo anni le richieste dei cittadini trovano un’amministrazione attenta e non più sorda“.