Aranova, aprono i nuovi uffici anagrafici e gli sportelli di Servizi Civici

Inaugurazione martedì 29 settembre. La nuova sede sarà operativa due giorni a settimana con servizi anagrafici, Carta d’Identità Elettronica e assistenza ai cittadini

Martedì 29 settembre, alle 10.00, saranno inaugurati, ad Aranova, i nuovi Uffici Anagrafici e gli sportelli di Servizi Civici S.p.A., realizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso di decentramento amministrativo volto ad avvicinare i servizi pubblici ai residenti delle località più distanti dalla sede centrale. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco, Mario Baccini e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.

La nuova sede sarà aperta ogni martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00, offrendo ai cittadini un punto di riferimento territoriale per l’accesso a numerosi servizi comunali.

Sarà possibile usufruire dei principali servizi anagrafici, tra cui il rilascio della Carta d’Identità Elettronica su appuntamento, il recupero dei codici PIN e PUK e il rilascio di certificati anagrafici. Negli stessi giorni saranno operativi anche gli sportelli di Servizi Civici S.p.A., attraverso i quali gli utenti potranno ricevere informazioni, assistenza e supporto per i servizi gestiti dalla società partecipata comunale.

Le prenotazioni online per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso la sede di Aranova saranno disponibili a partire da martedì 22 settembre alle ore 10.30, mentre i primi appuntamenti saranno fissati da giovedì 1° ottobre.