Appartamento in fiamme in via Livio Ceccotti: intervento rapido dei soccorsi

Le fiamme, probabilmente causate da una sigaretta

Un incendio è divampato questa sera, alle ore 8.30 circa, in un appartamento situato in via Livio Ceccotti, all’Isola Sacra. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, due pattuglie della Polizia e un’ambulanza del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state causate da una sigaretta. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato domato nel giro di circa un’ora, evitando conseguenze peggiori per l’edificio e per le abitazioni vicine. Non si registrano, al momento, feriti gravi.