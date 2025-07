Appalto PNRR per l’asilo nido di Parco Leonardo: Comune chiarisce su presunta interdittiva antimafia

“L’amministrazione non intende farsi trascinare in provocazioni o strumentalizzazioni di alcun genere”.

“In merito alle notizie apparse a mezzo stampa riguardanti una presunta interdittiva antimafia a carico della ditta aggiudicataria dell’appalto PNRR per la realizzazione dell’asilo nido nella zona di Parco Leonardo, il Sindaco Mario Baccini precisa quanto segue: “Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che confermi quanto riportato dagli organi di stampa. Tuttavia, nel rispetto della trasparenza e della legalità amministrativa, gli uffici competenti hanno provveduto, nella giornata di ieri, a richiedere chiarimenti urgenti direttamente alla Prefettura di Latina.”

“Da quanto emerso, la ditta interessata ha presentato ricorso al TAR, ottenendo la sospensione degli effetti del provvedimento in questione. – dichiara il Sindaco – L’amministrazione non intende farsi trascinare in provocazioni o strumentalizzazioni di alcun genere. Insieme ai miei legali, stiamo valutando ogni azione utile a tutelare l’immagine dell’amministrazione contro chiunque diffonda calunnie, insinuazioni o accuse prive di fondamento.”