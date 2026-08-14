Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 14 Agosto 2026

Ancora incendi tra Fiumicino e Ponte Galeria: fiamme vicino ai binari, disagi a treni e traffico

Terzo giorno consecutivo di roghi nell’area. Sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria, rallentamenti sulla Roma-Fiumicino e sull’A91

 

di Fernanda De Nitto

 

Per il terzo giorno consecutivo continua a bruciare il quadrante compreso tra Fiera di Roma, Ponte Galeria e Parco Leonardo.

 

Dalle prime ore del pomeriggio un incendio di sterpaglie sta, infatti, interessando Via Gaetano Rosselli Lorenzini, a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento cittadino di Roma Ostia.

 

Nel contempo, dato che il rogo si è verificato in prossimità dei binari, si è resa necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria proprio tra Fiumicino e Ponte Galeria, al fine di consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Da quanto si apprende da Trenitalia intorno alle ore 14.00 i collegamenti tra la Capitale e l’aeroporto sono ripresi seppur con diversi rallentamenti, fino a 20 minuti, tra limitazioni di percorso e cancellazioni.

 

L’incendio, seppur quasi totalmente domato, sta provocando serie ripercussioni anche al traffico veicolare compreso tra Fiumicino, Parco Leonardo e Ponte Galeria. Intensi rallentamenti si registrano anche sull’A91 nel tratto compreso tra lo svincolo per l’aeroporto di Fiumicino all’altezza del km 18,5 e all’allacciamento con l’A12 Roma-Civitavecchia, al km 14,3.

 

Purtroppo da diversi giorni l’asse compreso tra il comune costiero e Ponte Galeria sembra preso d’assalto dalle fiamme che data l’aridità dei terreni sono facili ad espandersi a velocità estreme. Proprio ieri, dopo una giornata di servizio sull’Autostrada Roma Fiumicino, passata ad affrontare gli incendi verificatisi nell’area a causa di una indiscriminata regia criminale, un volontario dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino è stato costretto al ricovero per problemi respiratori.

 

 

Al volontario, e a tutti coloro che quotidianamente operano con impegno e dedizione per la tutela del territorio e l’incolumità dei cittadini, va il più sentito ringraziamento della redazione di Fiumicino Online.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Incendio Parco Leonardo Vigili del Fuoco
Articoli correlati
Politica

Fregene, via libera al sistema antincendio per la Pineta Monumentale

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Ancora incendi tra Fiumicino e Ponte Galeria: fiamme vicino ai binari, disagi a treni e traffico

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Focene, erosione davanti al Baraonda: stop ai lavori per approfondire il progetto

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Fiumicino, donna con Alzheimer rischia di entrare a piedi sulla Roma-Fiumicino: salvata dalla Polizia Locale

venerdì, 14 Agosto 2026
Cronaca

Torrimpietra, tentano la truffa del “finto carabiniere”: in casa trovano i militari veri

venerdì, 14 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci