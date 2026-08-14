Ancora incendi tra Fiumicino e Ponte Galeria: fiamme vicino ai binari, disagi a treni e traffico

Terzo giorno consecutivo di roghi nell’area. Sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria, rallentamenti sulla Roma-Fiumicino e sull’A91

di Fernanda De Nitto

Per il terzo giorno consecutivo continua a bruciare il quadrante compreso tra Fiera di Roma, Ponte Galeria e Parco Leonardo.

Dalle prime ore del pomeriggio un incendio di sterpaglie sta, infatti, interessando Via Gaetano Rosselli Lorenzini, a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento cittadino di Roma Ostia.

Nel contempo, dato che il rogo si è verificato in prossimità dei binari, si è resa necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria proprio tra Fiumicino e Ponte Galeria, al fine di consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Da quanto si apprende da Trenitalia intorno alle ore 14.00 i collegamenti tra la Capitale e l’aeroporto sono ripresi seppur con diversi rallentamenti, fino a 20 minuti, tra limitazioni di percorso e cancellazioni.

L’incendio, seppur quasi totalmente domato, sta provocando serie ripercussioni anche al traffico veicolare compreso tra Fiumicino, Parco Leonardo e Ponte Galeria. Intensi rallentamenti si registrano anche sull’A91 nel tratto compreso tra lo svincolo per l’aeroporto di Fiumicino all’altezza del km 18,5 e all’allacciamento con l’A12 Roma-Civitavecchia, al km 14,3.

Purtroppo da diversi giorni l’asse compreso tra il comune costiero e Ponte Galeria sembra preso d’assalto dalle fiamme che data l’aridità dei terreni sono facili ad espandersi a velocità estreme. Proprio ieri, dopo una giornata di servizio sull’Autostrada Roma Fiumicino, passata ad affrontare gli incendi verificatisi nell’area a causa di una indiscriminata regia criminale, un volontario dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino è stato costretto al ricovero per problemi respiratori.

Al volontario, e a tutti coloro che quotidianamente operano con impegno e dedizione per la tutela del territorio e l’incolumità dei cittadini, va il più sentito ringraziamento della redazione di Fiumicino Online.