Anche oggi molti incendi tra Ponte Galeria e Fiumicino

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via Geminiamo Montanari, presso la località delle Vignole

di Fernanda De Nitto

Dal primo pomeriggio di oggi diversi incendi stanno interessando Fiumicino e la zona di Ponte Galeria. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via Geminiamo Montanari, presso la località delle Vignole, nel Comune di Fiumicino, con sei APS, tre autobotti, più il funzionario di servizio e il capoturno provinciale.

Al fine di permettere le operazioni di spegnimento, nelle quali sono operativi anche alcuni mezzi aeroportuali e i TAS e SAPR per i rilievi fotografici dall’alto, è momentaneamente chiuso lo svincolo per l’autostrada Roma-Fiumicino. Sul posto, oltre i pompieri, i volontari dell’Anvvfc di Fiumicino, le forze dell’ordine e l’Anas per la gestione dell’arteria e per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile della normale viabilità.

Il fuoco è divampato nei pressi di un campo fotovoltaico dove i Vigili del Fuoco, dato la presenza di alcune abitazioni in loco, stanno intervenendo per garantire l’incolumità di tutti i residenti.

Dalle 15.30 è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto e Roma Ostiense-Aeroporto dato l’incendio è in prossimità dei binari. I treni potranno subire, per tale ragione, cancellazioni e limitazioni.

Altri incendi, sempre dal pomeriggio odierno, stanno interessando Via di Monte Carnevale a Fiumicino, Via della Chiesuola nei pressi di Ponte Galeria, Via della Muratella all’incrocio con Via Cristoforo Sabbadino e Via Ponte Malnome; in questo caso sono chiuse per le operazioni di spegnimento Via Portuense in direzione Roma e Via di Ponte Galeria direzione Malagrotta.

Si raccomanda pertanto la massima cautela e prudenza alla guida. Notizia in aggiornamento