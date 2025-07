Ambiente, Antonelli e Petrillo chiedono stazione monitoraggio fissa per Pleiadi e Parco Leonardo

“I dati consegnati da ARPA non ci sembrano indicativi dell’effettivo stato di salubrità dell’aria”

“Abbiamo chiesto una stazione di monitoraggio fissa per Pleiadi e Parco Leonardo in merito agli incendi degli ultimi giorni” lo dichiarano i consiglieri Antonelli e Petrillo membri della commissione Ambiente.

“I dati prodotti dal campionamento dell’area consegnati da ARPA non ci sembrano indicativi dell’effettivo stato di salubrità dell’aria – rimarcano – Questo per mancanza di riferimento limiti normativi per alcune sostanze, valori limiti calcolati su media annua e tempistiche di rilevazione (solo 24 ore)”.

“Per tranquillità dei cittadini di quella zona, abbiamo chiesto una centralina fissa, o quantomeno itinerante, che per un periodo più lungo alle 24 ore possa permettere una campionatura più attendibile. Abbiamo inoltre chiesto il coinvolgimento della Asl”, concludono Erica Antonelli e Angelo Petrillo