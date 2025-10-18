Alternanza scuola-lavoro sul litorale: i ragazzi del “Paolo Baffi” protagonisti dell’estate fiumicinese

Dalle aule ai ristoranti del lungomare: formazione e lavoro per i giovani del territorio

di Umberto Serenelli

Stop al disagio causato dalla mancanza di personale nei ristoranti degli stabilimenti balneari del lungomare della Salute a Fiumicino, soprattutto durante la stagione estiva. È stata infatti siglata una convenzione tra l’Istituto alberghiero “Paolo Baffi” e la Rete di imprese balneari Isola Sacra–Fiumicino.

L’accordo, sottoscritto dalla dirigente scolastica professoressa Marzia Canali e dal presidente della Rete Marco Lepre, avrà una durata triennale e prevede l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’indirizzo alberghiero, nei periodi stabiliti dall’intesa.

Grazie a questa collaborazione, i ragazzi che coltivano la passione per i mestieri di cuoco, direttore di sala e cameriere potranno intraprendere un percorso formativo concreto presso i locali dei dodici stabilimenti associati alla Rete, con particolare attenzione ai settori del food & beverage e dell’accoglienza.

“Da tempo lavoriamo per definire questo accordo, che rappresenta un importante passo avanti nel dialogo con le istituzioni e le realtà associative del territorio di Fiumicino – spiega il presidente Marco Lepre – Questo primo risultato è stato possibile grazie alla professionalità della preside Marzia Canali, che ha mostrato grande sensibilità nel collaborare con noi. Con la dirigente sarà ora possibile sviluppare ulteriori iniziative che coinvolgeranno direttamente gli studenti“.

La Rete di imprese ha già presentato nuove proposte all’amministrazione comunale, ricevendo il plauso del sindaco Mario Baccini, che ha accolto con favore la stipula della convenzione. L’iniziativa rafforza il legame tra il mondo dell’impresa e quello della scuola, lanciando un segnale concreto di apertura e collaborazione per sostenere l’economia del litorale e offrire nuove opportunità ai giovani del territorio.

“La scuola non può e non deve essere un’isola chiusa – sottolinea la dirigente scolastica Marzia Canali – Siamo consapevoli che, per garantire ai nostri studenti un futuro solido e di successo, è indispensabile aprirci al territorio e costruire una rete sinergica con il mondo esterno. Il nostro istituto, con la varietà dei suoi indirizzi, ha il compito di formare competenze specifiche nel settore turistico-alberghiero, ma anche una solida preparazione tecnica e liceale. Siamo il naturale crocevia tra il capitale umano e il tessuto socio-economico di Fiumicino”.

La dirigente ribadisce l’importanza di aprire le porte della scuola alle realtà produttive e associative locali: “Il successo formativo dei ragazzi è direttamente proporzionale alla qualità e alla quantità delle esperienze che riusciamo a offrire in sinergia con il territorio. Garantire un orientamento efficace, che permetta di conoscere da vicino le dinamiche del lavoro, riduce il divario tra formazione e occupazione“.

Canali conclude: “L’apertura verso le agenzie formative, locali e nazionali, non è un optional ma un vero imperativo strategico. È la chiave per arricchire l’offerta didattica e trasformare le conoscenze teoriche in competenze pratiche, concrete e spendibili sul mercato del lavoro“.