Allerta meteo arancione 14 febbraio: maltempo, vento e temporali in arrivo

Il sindaco Mario Baccini firma l’ordinanza per limitare le attività all’aperto a tutela della pubblica incolumità

Il Centro Funzionale Regionale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio, ha diramato, per il giorno 14 febbraio, allertamento del sistema di protezione civile regionale.

Dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spaziotemporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità IDROGEOLOGICA ARANCIONE.

Il Sindaco Mario Baccini ha pertanto predisposto apposita ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità per la limitazione delle attività ludico ricreative e sportive nelle aree pubbliche e nelle aree aperte al pubblico esposte agli eventi meteorici in dipendenza dell’allerta “arancione”, diramata dal Centro Funzionale Regionale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio, per il giorno 14 febbraio