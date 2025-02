Allarme bomba su volo American Airlines: dirottato a Fiumicino e scortato da caccia militari

Un Boeing 787-9 Dreamliner con 285 passeggeri a bordo costretto ad atterrare presso lo scalo romano

Il volo della American Airlines, AAL292, in viaggio da New York a New Delhi, è stato dirottato presso lo scalo di Fiumicino, a causa di un allarme bomba. Il Boeing 787-9 Dreamliner, con 285 passeggeri a bordo, si trovava sul Mar Caspio quando ha effettuato la manovra per cambiare rotta e dirigersi verso l’aeroporto romano, sorvolando la Puglia. Durante il volo, il velivolo ha abbassato la quota ed è atterrato senza problemi sulla pista 1, del Leonardo da Vinci, alle 17:22, scortato da due caccia militari, ben visibili da Fiumicino e Focene, suscitando curiosità e preoccupazione tra i cittadini.

La Polizia di Stato, insieme al personale della Polizia di Frontiera, è intervenuta presso lo scalo romano per mettere in sicurezza i passeggeri a bordo dell’aereo, effettuando controlli con unità cinofile e artificieri. Dopo lo sbarco dei passeggeri, sono stati programmati approfondimenti di sicurezza sull’aereo, sui passeggeri e sui bagagli.

Il volo era partito ieri alle 20:30, ora locale, dallo scalo JFK di New York, aveva sorvolato l’Atlantico e il Mar Nero, per poi arrivare sul Mar Caspio, dove è scattato l’allarme bomba. Una volta atterrato, l’aereo è stato prontamente isolato per garantire la sicurezza, mentre le operazioni di controllo sono continuate con la massima attenzione.

(Foto concessa da Carlo Rosati)