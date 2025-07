Alitalia, aperta la procedura di licenziamento collettivo contro 2000 ex dipendenti

Califano: “La Cig terminerà a ottobre, la Regione ed il Governo intervengano”

“La lettera inviata ieri da Alitalia a tutte le sigle sindacali e al Governo, fa tornare tremendamente d’attualità il destino di oltre 2000 ex dipendenti, oggi in cassa integrazione. Cig che terminerà a ottobre e rischia, senza un adeguato piano di ricollocamento, di essere l’ultima ciambella di salvataggio prima di un epilogo triste: il licenziamento collettivo” dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Non possiamo permettercelo per molti nostri concittadini – evidenzia – Non ce lo possiamo permettere noi come territorio. Non se lo possono permettere così tante famiglie. È arrivato il momento che Governo, Regione Lazio, Comune di Fiumicino e tutti gli attori in causa affrontino la questione con serietà per dare una continuità occupazionale agli ex dipendenti della compagnia di bandiera con soluzioni strutturali a lungo periodo, così come previsto dai piani di sviluppo di Ita e delle realtà nate da Alitalia”.

“La Cig è stata uno strumento fondamentale ma non si possono lasciare nel limbo tutte queste persone, così come non possiamo gettarle in strada dall’oggi al domani. Per questo ho presentato una mozione al Presidente Rocca. L’ultima, nella quale chiedevo di interloquire con il Governo, per aprire un tavolo di crisi fu bocciata. Spero che non si ripeta due volte questo scempio” conclude Michela Califano