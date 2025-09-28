Al via la riqualificazione della Pineta Monumentale di Fregene

Spazi gioco, aree fitness, zone ristoro e un museo a cielo aperto: il progetto dell’Amministrazione per un parco a misura di comunità

L’Amministrazione comunale ha avviato i lavori per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione della Pineta Monumentale di Fregene, uno dei polmoni verdi più significativi del territorio e luogo di identità storica e culturale della città.

Dopo oltre quindici anni dall’ultimo intervento strutturato, l’attuale amministrazione ha scelto di investire su questo spazio pubblico, amato dai residenti e frequentato da famiglie, sportivi, studenti e turisti. L’obiettivo è restituire alla pineta piena funzionalità e sicurezza, arricchendola di nuovi servizi e attrezzature che la rendano un parco a misura di cittadino.

Il progetto prevede la creazione di aree gioco moderne e sicure per i bambini dai 2 ai 12 anni, accompagnate da zone per lo sport e il benessere, con attrezzature fitness prodotte in materiali ecosostenibili. Ci sarà spazio anche per lo studio e la socialità: saranno realizzate aree ristoro e spazi coperti con tavoli, panche e pergolati in legno, pensati per vivere la pineta come luogo di incontro e condivisione. Una delle novità più interessanti sarà la nuova area wi-fi, dove poter studiare o lavorare immersi nel verde.

Grande attenzione è stata riservata anche al patrimonio culturale: all’interno della pineta troverà posto un’area museale con dieci sculture lignee dell’artista Andrea Gandini, opere realizzate a partire da tronchi già presenti e dedicate al maestro Federico Fellini, che in più occasioni ha immortalato la pineta nei suoi film. A questo omaggio al regista si aggiunge anche la volontà di riportare alla luce un simbolo caro alla memoria collettiva: l’altalena comparsa nel film “Lo sceicco bianco”, che sarà ripristinata con un progetto specifico.

Gli interventi comprendono inoltre la sistemazione dei percorsi pedonali e delle recinzioni, il ripristino delle fontanelle e il potenziamento dell’illuminazione, insieme alla collocazione di trenta nuove panchine e portabiciclette presso gli ingressi principali. Particolare importanza è data alla sostenibilità: i vecchi cestini dei rifiuti, ormai deteriorati e non più adeguati, saranno sostituiti da eco-point per la raccolta differenziata.

“La nostra Pineta Monumentale merita di essere valorizzato e restituita alla cittadinanza. Da qualche giorno abbiamo dato il via ai lavori per farla tornare un luogo vivibile, sicuro e accogliente – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – A breve inizieremo a lavorare sulla cartellonistica informativa, i portabiciclette e un servizio igienico nei pressi dell’angolo che collocheremo tra via Portovenere e viale della Pineta”.

“Intanto abbiamo già completato il confinamento con staccionata in castagno dell’area destinata alle attrezzature gioco per i più piccoli e la rimozione di arredi danneggiati e pericolosi, come cestini dei rifiuti, panchine, attrezzature fitness e tavoli da picnic. È un segnale chiaro: la pineta sta tornando ad essere un luogo di socialità, cultura e benessere, accessibile a tutti e coerente con la sua identità storica. Un patrimonio simbolo di una località che, grazie alla sua bellezza, è da sempre una delle mete più rinomate e frequentate del Lazio” conclude Stefano Costa