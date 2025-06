“Al mare in bus” è iniziato il servizio di trasporto estivo con le linee dirette alla spiaggia

Da alcuni giorni i bus contrassegnati con la “M” collegano alcune stazioni Fs del Comune costiero con le zone costiere del comune

di Umberto Serenelli

Scatta nel comune di Fiumicino il nuovo servizio estivo del trasporto pubblico locale. Come accaduto la scorsa stagione, l’amministrazione comunale punta a trasferire sulle spiagge il grosso del turismo affidandosi a collegamenti dedicati e contrassegnati con la “M”.

L’estate 2024 coniò lo slogan “Al mare in bus” e l’esperimento ottenne buoni risultati per cui l’assessorato ai Trasporti ripercorre le stesse orme. Da alcuni giorni è dunque in vigore il piano estivo con la soppressione di linee urbane (3sx e dx, la 5B, la 13 Maccarese-Palidoro e i sussidi scolastici) e la conseguente istituzione di 5 linee per il mare che partono dalle principali stazioni ferroviarie del territorio costiero.

Il progetto è stato varato con il chiaro intento di mettere fine a ingorghi e file chilometriche, sui lungomari e nelle principali arterie delle località balneari, di auto con a bordo romani o turisti stranieri diretti alle spiagge cercando di sfruttare la politica sui parcheggi di scambio ove lasciare il mezzo privato.

L’assessore ai Trasporti, in sintonia con la società Trotta Service, punta sulla mobilità sostenibile estiva con l’obiettivo di rendere fluidi gli spostamenti dei flussi turistici nei mesi caldi.

Dalla stazione Fs di Parco Leonardo sarà possibile salire sulla M1 o M3 che transiteranno poi presso il parcheggio di scambio in piazzale Traiano Imperatore e da qui la M1 trasferirà gli utenti sulla spiaggia di Focene, per poi ritornare alla stazione di Parco Leonardo, mentre la M3 si recherà ad Isola Sacra per passare su via Trincea delle Frasche, largo Paolo Borsellino, via Giorgio Giorgis e lungomare della Salute con ritorno a Parco Leonardo.

Dalla stazione ferroviaria di Maccarese invece prenderà il via la corsa delle vetture contrassegnate come M2 e M5: la prima è diretta all’arenile di Fregene, passando per il parcheggio di via Agropoli, mentre la seconda andrà direttamente su via Praia a Mare in località Maccarese.

Dalla stazione di Palidoro prende il via il servizio della linea M4 per la litoranea di Passoscuro che transiterà nel parcheggio di via San Carlo a Palidoro. Supporterà la linea M3, esercita con una sola vettura da 9 metri, nel tratto del lungomare della Salute a Fiumicino il collegamento 4 che durante il periodo estivo registra una variazione dell’itinerario invernale.