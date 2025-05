Aggressione Gonnelli, Califano: “Fatto increscioso che va condannato”

“Invito il Sindaco e tutte le forze politiche a prendere una posizione unanime di condanna di questo increscioso fatto”

“Ho appreso con profondo sgomento dell’aggressione subita da Mauro Gonnelli. Episodio che mi ha particolarmente turbata e preoccupata. Ho provveduto a contattare personalmente Mauro per sincerarmi delle sue condizioni di salute e per esprimergli la mia più sentita vicinanza e solidarietà” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“In qualità di rappresentante delle Istituzioni, invito il Sindaco e tutte le forze politiche presenti sul territorio a prendere una posizione unanime e ferma di condanna di questo increscioso fatto, che non solo desta allarme per la sua gravità ma anche per le modalità con cui si è consumato. È nostro dovere primario preservare l’immagine della nostra città come luogo sicuro, lontano da episodi di violenza che rischiano di minare la serenità e il senso di fiducia della cittadinanza” conclude Michela Califano

(Immagine da web)