Aeroporto, stretta dei Carabinieri su NCC, taxi abusivi e procacciatori

Controlli nelle aree arrivi del “Leonardo da Vinci”: sanzioni per oltre 17mila euro e 8 ordini di allontanamento

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente 8 persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sei autisti N.C.C. e 2 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo.

Per tutti i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 17.212 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto operante per i provvedimenti di competenza.

I soggetti sanzionati sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità.

(Foto di repertorio)