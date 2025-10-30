Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 30 Ottobre 2025

Aeroporto, sequestrati dalla GdF Roma e Dogane Roma 2, oltre 150mila euro

Denaro occultato all’interno di scatole di “Corn Flakes” da un cittadino dell’Africa Occidentale

 

Le “fiamme gialle” del Comando Provinciale Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato, presso l’area partenze internazionali dell’aeroporto di Fiumicino, un cittadino dell’Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode.

 

L’uomo, che si apprestava a lasciare il territorio nazionale con destinazione Gambia, dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, senza effettuare la prevista dichiarazione doganale, veniva sottoposto a controllo dai militari del Gruppo di Fiumicino e dai Funzionari Doganali.

 

Dal controllo dei bagagli da stiva, veniva rinvenuto, occultato all’interno di scatole di “Corn Flakes”, denaro contante per un importo complessivo pari a euro 162.620,00.

 

In assenza della prescritta dichiarazione doganale, è stata sottoposta a sequestro amministrativo la somma pari a 152.620,00 euro, in violazione della normativa valutaria (ex art. 6 del D.Lgs 195/2008).

 

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto all’esportazione di denaro contante verso Paesi extra-Schengen predisposto dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto Guardia di Finanza
Articoli correlati
Sapevi che...

Emergenze impreviste: la comodità di un prestito tutto online, dalla richiesta all'erogazione

giovedì, 30 Ottobre 2025
Politica

Nidi e tariffe, Cerulli (FdI): "L'opposizione strumentalizza. Noi lavoriamo per le famiglie, non per i titoli sui giornali"

giovedì, 30 Ottobre 2025
Cronaca

Aeroporto, sequestrati dalla GdF Roma e Dogane Roma 2, oltre 150mila euro

giovedì, 30 Ottobre 2025
Politica

Asili nido, l’opposizione dice no agli aumenti: “Servono scelte per le famiglie”

mercoledì, 29 Ottobre 2025
Parliamo di...

Fregene, quattro martedì gratuiti di pickleball per over 60

mercoledì, 29 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz