Aeroporto, rapina armata al Terminal 3: Polaria blocca uomo con un cacciavite

L’intervento nella zona commerciale della Terrazza Roma. Arrestato un 23enne già noto alle forze dell’ordine

Momenti di tensione al Terminal 3 dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, dove un furto si è trasformato in rapina ai danni di un esercizio commerciale della zona Terrazza Roma, affollata di viaggiatori. Un uomo, dopo aver sottratto della merce dall’espositore, ha aggredito un dipendente ed ha minacciato presenti e addetti brandendo un cacciavite, creando panico tra i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polaria, impegnati nel consueto servizio di pattugliamento. All’arrivo della pattuglia, l’uomo avrebbe reagito con calci e pugni, dando origine a una colluttazione. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo senza l’utilizzo delle armi, ricorrendo a tecniche di contenimento fisico e disarmandolo.

Il cacciavite è stato sequestrato. Dai successivi accertamenti è emersa l’identità del fermato: si tratta di un cittadino tunisino di 23 anni, con precedenti, che è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del Sostituto Procuratore di turno.

La tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi per il personale del negozio e per i numerosi passeggeri presenti nell’area al momento dei fatti. La Polizia di Frontiera ha evidenziato come l’episodio confermi l’efficacia del dispositivo di sicurezza attivo nello scalo.

(Ufficio Stampa Questura di Roma)