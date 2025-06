Aeroporto, principio di incendio sul tetto di un’area adiacente al molo A del Terminal 1

Immediato l’intervento dei VVFF, nessun problema a passeggeri e orario voli

Oggi pomeriggio intorno alle ore 14:50, sul tetto di un’area adiacente al molo A (ex molo D) del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, il personale dei Vigili del Fuoco, coadiuvato dal personale di ADR, è intervenuto prontamente per estinguere un principio di incendio, dovuto a cause da accertare, che ha causato una vistosa presenza di fumo.

La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati, gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività, al momento regolare senza ripercussioni sui voli. La situazione è stata completamente risolta alle ore 15:05