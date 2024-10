Aeroporto, inaugurato il nuovo centro di addestramento piloti della Wizz Air

Questa struttura all’avanguardia offrirà una formazione ricorrente a oltre 4.800 piloti ogni anno

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato oggi il nuovo centro di addestramento per piloti realizzato dalla compagnia aerea Wizz Air presso l’Aeroporto di Fiumicino. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del CEO di Wizz Air József Váradi, del CEO di Aeroporti di Roma Marco Troncone e del Vicepresidente di CAE, EMEA Commercial Aviation James Cahill.

Questa struttura all’avanguardia, realizzata dalla compagnia area più sostenibile a livello globale, rappresenta il secondo centro di formazione della Wizz Air e il primo al di fuori dell’Ungheria. La vasta area, sita a pochi passi dal Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, offrirà una formazione ricorrente a oltre 4.800 piloti ogni anno, confermando l’impegno della compagnia nei confronti dei più elevati standard di sicurezza e innovazione nel settore dell’aviazione.

L’area di oltre 2.500 metri quadrati include sale briefing, spazi per la formazione teorica e l’immensa area destinata alla pratica del volo con due simulatori completi CAE Airbus A320 ultra-moderni. Un terzo simulatore sarà installato il prossimo anno. I simulatori, dotati di visuali ad alta fedeltà, consentono di provare esattamente le stesse sensazioni che si hanno durante il volo, in un ambiente immersivo con dinamiche altamente realistiche.

Il nuovo centro di addestramento della compagnia area si basa sul successo della struttura di Budapest che, fin dall’apertura avvenuta circa sei anni fa, ha fornito oltre 98.000 ore di addestramento. Questa nuova struttura rafforzerà ulteriormente la posizione di Wizz Air come leader nell’aviazione europea, con un forte focus sull’investimento nella formazione continua e nell’apprendimento dei propri dipendenti. La compagnia aerea ultra-low-cost europea opera con una flotta di 224 aeromobili Airbus A320 e A321, con 62 milioni di passeggeri che hanno scelto Wizz Air per i servizi superiori e le tariffe molto basse. Wizz Air è stata anche riconosciuta come “Compagnia Area Low-Cost più sostenibile” ai World Finance Sustainability Awards 2022 e come “Gruppo Aereo Globale per la Sostenibilità Ambientale” ai CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2023.

“Questo nuovo centro di addestramento testimonia l’impegno di Wizz Air nell’investire sul futuro dell’aviazione e sui nostri dipendenti. I nostri piloti sono il cuore delle nostre operazioni e questa struttura garantirà loro di continuare a ricevere la formazione più avanzata e rigorosa possibile. Questo investimento in Italia, uno dei mercati chiave per Wizz Air in cui abbiamo già cinque basi con oltre 1000 membri dell’equipaggio e più di 20 aerei efficienti grazie ai migliori indicatori di sostenibilità nella loro categoria, rafforza ulteriormente la nostra presenza a lungo termine nella regione” ha affermato il CEO di Wizz Air, József Váradi.

“Il nuovo centro di addestramento hi-tech, sviluppato all’interno del nostro aeroporto stellato grazie a un significativo investimento da parte di una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Europa, dimostra l’attrattività di Fiumicino sul mercato aeronautico come base per lo sviluppo a lungo termine. Questo progetto, che speriamo possa creare nuove opportunità professionali per il territorio e la sua comunità, si inserisce perfettamente nella nostra visione strategica, dove l’innovazione e lo sviluppo del capitale umano rappresentano pilastri fondamentali per raggiungere uno sviluppo sostenibile a medio e lungo termine” ha dichiarato nel corso dell’inaugurazione il CEO di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ricordando il ruolo chiave del Leonardo Da Vinci come aeroporto a 5 Stelle Skytrax e miglior hub in Europa per la sesta volta dal 2018, secondo ACI Europe.