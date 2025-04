“Adozione del cuore” per Bobby, salvato da una situazione di grave maltrattamento e incuria

Trovato in stato di forte denutrizione, con lesioni importanti e dolorose

L’Ufficio diritti per gli Animali, lancia un appello per un’adozione del cuore urgente: protagonista è Bobby, un cane di circa 8 anni, di razza Maremmano, salvato da una situazione di grave maltrattamento e incuria, grazie alla segnalazione di un cittadino, presentata all’Ufficio dei Diritti degli animali che si è tempestivamente attivato.

Il sopralluogo, effettuato dalla Polizia Locale e dall’Ufficio dei Diritti degli Animali, ha garantito la sopravvivenza del cane. Bobby è stato trovato in stato di forte denutrizione, con lesioni importanti e dolorose, sottopeso e in evidente stato di abbandono psicofisico ma, nel momento in cui è stato recuperato e quindi salvato, ha collaborato con estrema dolcezza e riconoscenza.

Attualmente si trova presso il canile sanitario di Muratella, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e gli sono state praticate le cure necessarie. I veterinari hanno sottolineato che, grazie al suo carattere docile e al grande bisogno di affetto, potrà intraprendere senza problemi un percorso di recupero anche in un ambiente domestico, con il supporto continuo dell’Ufficio Diritti degli Animali.

Bobby cerca ora una nuova famiglia disposta ad accoglierlo. Si tratta di un’adozione speciale, un gesto di grande umanità per restituire dignità, cura e amore ad un cane che ha sofferto molto, ma che non ha perso la fiducia nell’uomo.

“Desidero ringraziare profondamente l’operato dell’Ufficio Diritti per gli Animali e della Polizia Locale, che con grande tempestività e professionalità sono intervenuti per salvare Bobby – dichiara l’Assessore ai Diritti per gli Animali, Monica Picca – Un esempio concreto di quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza nella tutela degli esseri più fragili. Ora Bobby ha bisogno di una nuova opportunità, di una famiglia che gli restituisca tutto l’affetto e le cure che per troppo tempo gli sono state negate”.

Invitiamo chiunque fosse interessato all’adozione di Bobby o anche ad offrirgli uno stallo temporaneo, a mettersi in contatto con l’Ufficio Diritti degli Animali a questi recapiti: tel 0665210801 o diritti.animali@comune.fiumicino.rm.it

L’Ufficio Diritti degli Animali ricorda inoltre che chi sceglie di adottare un cane dal canile può beneficiare di un sostegno economico da parte del Comune. L’adozione, infatti, dà diritto a una riduzione sulla Tari oppure a un contributo pari a due terzi della quota giornaliera che l’Ente sosterrebbe per il mantenimento dell’animale in canile.