Addio a Daria Conte, il cordoglio della politica di Fiumicino

Il ricordo dei consiglieri comunali di opposizione e della segretaria del Pd Michela Califano. Il 14 settembre la camera ardente e l’ultimo saluto.

Profondo cordoglio a Fiumicino per la scomparsa di Daria Conte. La notizia ha suscitato commozione nel mondo politico e tra quanti l’hanno conosciuta e hanno condiviso con lei anni di impegno e partecipazione.

A ricordarla sono, tra gli altri, i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Barbara Bonanni.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Daria Conte, una compagna, una combattente, una donna capace di affrontare ogni battaglia con il sorriso e con una forza che non dimenticheremo, non ultima quella contro la malattia che ce l’ha portata via. Un abbraccio alla sua famiglia, alle persone che le hanno voluto bene e a tutti coloro che hanno condiviso con lei un pezzo di strada.

Ci mancheranno il suo sorriso, la sua energia e quel modo tutto suo di esserci, sempre. Ciao Daria. Ti abbracciamo forte”. Si legge in una nota dei consiglieri comunali di opposizione.

Al cordoglio si unisce anche Michela Califano, segretaria dell’Unione Comunale Pd Fiumicino. “Esprimo profondo cordoglio e immensa tristezza per la scomparsa di Daria Conte.

Oggi non perdiamo soltanto un’attivista: perdiamo un’amica, una cittadina esemplare, una persona perbene e limpida, generosa negli intenti e nei valori.

Con lei si poteva discutere, ma era impossibile tenerle il broncio: ogni sua idea e ogni sua parola erano sempre orientate al bene comune. Non conosceva egoismo o invidia.

Siamo tutti profondamente scossi da una notizia che mai avremmo voluto apprendere.

In questo momento di dolore, ci stringiamo ai suoi cari, a quanti l’hanno conosciuta e a tutta la comunità di Fiumicino.

La sua perdita lascia un grande vuoto, che cercheremo di colmare giorno per giorno, continuando a portare avanti il suo impegno e la sua straordinaria abnegazione”.

La camera ardente sarà allestita il 14 settembre, dalle ore 8.00 alle 10.00, presso la camera mortuaria dell’Ospedale San Camillo.

Alle 11.30, sempre lunedì 14 settembre, si terrà l’ultimo saluto a Daria presso la Chiesa di Santa Paola Frassinetti.