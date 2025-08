Acea Ato2: dalle 21 del 6 agosto alle 12 del 7 agosto interventi straordinari in sette località del comune

Possibili mancanze d’acqua e cali di pressione in varie zone del centro nord. Attivate 12 autobotti per limitare i disagi

di Dario Nottola

Per 15 ore, dalle 21 di domani, mercoledì 6 agosto, fino alle 12 del 7 agosto si potrebbe verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in 7 località e zone del centro nord del Comune di Fiumicino.

Si tratta di Aranova, Castel Campanile, Castel di Guido, Palidoro, Passoscuro, Viale dei Tre Denari, Maccarese e Torrimpietra. Cio per consentire, da parte di Acea Ato2, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio. La sospensione del flusso idrico potrebbe interessare anche altre zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotti; le 12 macchine ingaggiate saranno così suddivise: due con attacco diretto all’utenza presso l’Ospedale Bambino Gesù (via della Torre di Palidoro) ed il distaccamento dell’Ospedale Bambino Gesù (via Orosei, 48); dieci in stazionamento rispettivamente in via Michele Rosi ang. Via Luigi Russo, via Michele Rosi 186, via Siliqua ang. Via Austis, via Italo Raulich ang. Via Nurallao, Piazza di Castel di Guido, Piazza Sedini, via di San Carlo a Palidoro ang. Via Villasalto, via del Buttero ang. Viale Maria, Piazza Francesco Peperelli, via Ottaviano Petrucci ang. Via Aurelia.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.