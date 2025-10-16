Accordo tra l’Istituto “Baffi” e la Rete Balneari Isola Sacra: studenti in formazione sul litorale

Siglata convenzione triennale per l’alternanza scuola-lavoro: esperienze nel food & beverage e nell’accoglienza presso i 12 stabilimenti della Rete

Al via la convenzione tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Baffi” e la Rete di Imprese Balneari Isola Sacra di Fiumicino. La prof.ssa Marzia Canali, dirigente scolastica dell’Istituto Baffi e Marco Lepre, direttore del Neri Village e presidente della Rete di Imprese Balneari Isola Sacra di Fiumicino, hanno avviato una convenzione triennale che prevede, nei periodi previsti, l’alternanza scuola- lavoro per gli studenti dell’Istituto che, in tal modo, potranno intraprendere il percorso formativo presso gli stabilimenti della Rete nel comparto del food and beverage e dell’accoglienza.

“Questo accordo rappresenta un importante passaggio per il dialogo della Rete con le istituzioni e le realtà associative del territorio di Fiumicino. Tutto ciò è stato possibile grazie alla professionalità della Preside Marzia Canali, ad una visione di apertura e collaborazione che la contraddistingue e con la quale avremo modo di condividere altre interessanti iniziative” dichiara il Presidente Marco Lepre.

“Il percorso di crescita della Rete – aggiunge – previsto nel programma presentato al Sindaco Mario Baccini e dallo stesso accolto favorevolmente, rappresenta un ulteriore rafforzamento del rapporto tra le imprese turistico-ricreative dell’Isola Sacra e la sua Amministrazione e, soprattutto, è un segnale di dialogo e lungimiranza che il nostro Sindaco conferma sempre più di avere”.

“Ricordiamo che la Rete di Imprese Turistiche Balneari Isola Sacra raggruppa, tra chiosco e Stabilimenti, le 12 strutture turistico-ricreative del Lungomare che, pur mantenendo la loro autonomia gestionale, collaborano per lo sviluppo dei temi programmatici previsti dalla Rete” conclude il Presidente Marco Lepre.