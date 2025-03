Accesso all’Aula Consiliare. Baccini: “Mi sento in dovere di tornare sull’argomento per fare chiarezza”

“Non è stato impedito a nessuno di partecipare alla riunione anche se era un incontro su invito”

“Trovo politicamente deludente che, ancora una volta, si sollevino questioni prive di fondamento riguardo alla possibilità che il sindaco incontri persone e istituzioni nella sede comunale” dichiara il Sindaco, Mario Baccini, a seguito delle questioni sollevate da alcuni consiglieri di Opposizione sulla riunione da lui convocata il 19 marzo.

“Contestare questo diritto – aggiunge – che è non solo legittimo ma anche parte del mio dovere istituzionale, evidenzia la mancanza di proposte concrete da parte di alcuni esponenti politici locali. Ancora più grave è che venga diffuso pubblicamente un fatto falso, poiché non è stato impedito a nessuno di partecipare alla riunione anche se era un incontro su invito, convocato da me stesso, con altre istituzioni”.

“Mi sento in dovere di tornare sull’argomento, esclusivamente per fare chiarezza e, soprattutto, per rispetto dei cittadini e delle istituzioni democratiche che rappresento. Auspico che in futuro il dibattito politico con l’opposizione possa raggiungere un livello più alto” conclude il Primo Cittadino