A fuoco un’abitazione di Focene

In corso le operazioni di spegnimento e soprattutto di bonifica dell’intera area

di Fernanda De Nitto

Fuoco in un’abitazione privata di via delle Acque Basse, a Focene, dove a seguito dell’incendio della canna fumaria sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per scongiurare il peggio ed evitare che l’intera abitazione fosse avvolta dalle fiamme.

Ad operare in loco le squadre dei Vigili del Fuoco 13/A, AS/13 e AB/13, che hanno provveduto a spegnere l’incendio che stava interessando anche il tetto del villino indipendente a due piani.

A seguito dell’intervento si è reso necessario evacuare l’abitazione per l’eccessiva presenza di fumi. In corso le operazioni di spegnimento e soprattutto di bonifica dell’intera area.

Fortunatamente non si registrano feriti ed intossicati, sia tra gli abitanti che tra il personale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni di sicurezza del tetto, anch’esso in parte distrutto dalle fiamme.

Da quanto si apprende, la canna fumaria sembra sia di costruzione vetusta, con probabile presenza di materiali tossici. Per tale ragione si dovrebbe provvedere, da parte dei proprietari della casa, all’impegno nei lavori di ripristino, smaltimento ed eliminazione delle eventuali sostanze nocive presenti nell’abitazione a seguito dell’incendio.

Il rogo si presume sia scaturito dal surriscaldamento della canna fumaria, ma grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento i Vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre prevalentemente dal distaccamento cittadino di Ostia Roma, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero al resto della copertura, causando danni ben più gravi alla struttura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO