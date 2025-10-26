A fuoco sette automobili davanti all’autosalone “Motor” di Isola Sacra

Intervento dei vigili del fuoco provenienti dalla vicina caserma di Ostia.

di Umberto Serenelli

A fuoco sette automobili nell’autosalone “Motor Fiumicino” di Isola Sacra. Le prime fiamme dell’incendio, divampato davanti all’ingresso dell’attività commerciale di via della Scafa 340, sono state segnalate poco prima delle ore 22 e le fiamme hanno coinvolto alcuni veicoli Fiat, fino a raggiungere altri parcheggiati a poca distanza.

Il rogo ha catturato l’attenzione dei passanti fino a spingersi sotto il balcone dell’appartamento al primo piano di una palazzina di cinque. Sono stati proprio i residenti negli appartamenti ai piani superiori, investiti da una nuvola di fumo irrespirabile, a lanciare l’allarme, mettendosi in contatto con i Vigili del Fuoco della vicina caserma di Ostia, giunti sul posto con un’autopompa. L’azione dei caschi rossi si è protratta oltre la mezzanotte. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fiumicino città, ai quali è stato affidato il compito di svolgere l’inchiesta per stabilire le cause dopo il sopralluogo e la relazione dei “pompieri” al termine dell’intervento.

Fiumicino è dunque sotto attacco e alcuni roghi appiccati di recente destano qualche preoccupazione. L’ultimo episodio ha visto protagonista il cantiere nautico “Blu Tirreno” di via Domenico Siciliani, sempre a Isola Sacra, in zona Capo Due Rami. Nella circostanza finirono in cenere alcune imbarcazioni.