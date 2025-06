A Fiumicino “Un tranquillo weekend d’inciviltà” tra parcheggi selvaggi e rifiuti abbandonati

Sos “Vigile di Quartiere” a Torre Clementina e nuova piazza Darsena

di Dario Nottola

“Un tranquillo weekend di paura” è un film di culto della cinematografia statunitense degli anni ’70. Ecco, parafrasandone il titolo, possiamo dire che la città di Fiumicino abbia vissuto, lo scorso fine settimana, e non è la prima volta, “Un tranquillo weekend di inciviltà”, tra parcheggi selvaggi, rifiuti abbandonati e “pedalate” non ancora consentite.

Forse, stavolta, si è superato il limite di sopportazione. Come temevamo, con i primi weekend dal sapore estivo, è tornato il far west su via Torre Clementina affollata di visitatori, e ne siamo felici, ma anche di trasgressori che, senza pudore, parcheggiano selvaggiamente sui mattonati dei marciapiedi dove non è consentito o in punti d’intralcio alla viabilità. Sono ben visibili lungo la “passeggiata” i segni di danneggiamenti vari, come le balaustre in ghisa vicino alla locomotiva storica o i “panettoni” con funzione da cordolo anti parcheggio abbattuti.

Forse è arrivato il momento di pensare a maggiori controlli e provvedimenti efficaci come il reinserire, almeno nei weekend, fino a sera, la figura del “Vigile di Quartiere”. Spostandoci solo di qualche centinaio di metri, come scritto in un “SOS” preventivo solo qualche giorno fa, la nuova “Piazza” della Darsena continua ad essere scambiata come “un parcheggio” di motorini e moto, così da ritrovarci macchie di gomme e d’olio ben presto, che si vanno ad unire alle macchie di sporcizia da consumo di cibo e gelato che già stanno affliggendo la nuova area pedonale che, peraltro, deve essere ancora ultimata ed inaugurata.

Dulcis in fundo, il Lungomare della Salute e Piazzale Molinari (ex Mediterraneo), in cui fanno scena i cumuli di rifiuti, cibarie, di plastica, bottiglie varie, abbandonati non solo in spiaggia, nonostante i contenitori per la differenziata, ma soprattutto sui muretti e sui marciapiedi davanti alla ciclabile.

Infine, qualcuno ieri ha pensato bene di scostare la grata che precludeva l’accesso alla nuova ciclabile naturalistica alla fine del Lungomare, entrandovi per passeggiare o pedalare sulla ciclovia in legno, peraltro ancora non trattato, senza considerare che il cantiere è ancora in corso, off limits e l’opera deve essere ancora inaugurata e va salvaguardata. Tempestivamente, su intervento del vice sindaco Giovanna Onorati, già nel tardo pomeriggio di ieri, è stata ripristinata la recinzione di chiusura del cantiere.