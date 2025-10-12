A Fiumicino si sono svolte le esercitazioni di primo soccorso in mare e a terra

Nell’istituto “Paolo Baffi” simulato un attacco terroristico sventato dalle forze speciali”

di Umberto Serenelli

Molti curiosi finiti per puro caso nell’ex piazzale Mediterraneo a Fiumicino sono stati attratti da una serie di interessanti scene (clicca qui), e la prima cosa che è venuta in mente è che stessero girando un film. Invece, i piazzali Molinari e Pozzoli sono stati il teatro di articolate esercitazioni di primo soccorso in mare e a terra. La simulazione degli incidenti è servita a preparare medici, infermieri e volontari delle associazioni Intubati EM e Misericordia, con la collaborazione delle unità navali della Guardia Costiera. Le iniziative si sono inserite nelle manifestazioni internazionali che rientrano nel programma “Hitter Major Trauma”, con l’obiettivo di formare personale sanitario altamente qualificato, capace di intervenire in modo efficace e tempestivo in contesti con elevata criticità.

“Sono 12 anni che ci facciamo carico di organizzare questo tipo di manifestazioni per preparare i volontari – precisa Carmine Della Vella del gruppo Amputati – . Questo è stato utile a formare 20 nuovi operatori sanitari.”

Quattro gli scenari che hanno visto la partecipazione di un centinaio di operatori. Il primo si è incentrato su un salvataggio in mare a seguito di un incendio divampato su un peschereccio, con la motovedetta della Capitaneria impegnata a portare a terra i feriti, affidati poi ai sanitari e trasferiti sulle ambulanze della Misericordia. L’altro si è invece svolto sulla spiaggia, con le moto d’acqua della Guardia Costiera supportate da una squadra con cani da salvataggio, che hanno condotto a terra un sub colpito accidentalmente da una fiocina al torace.

Al tempo stesso, altri volontari hanno dato vita a un articolato soccorso a persone che si trovavano a bordo di due automobili, oggetto di un incidente. All’istituto superiore “Paolo Baffi” si è invece tenuto un finto attacco terroristico, stroncato dall’irruzione di una sorta di forze speciali, tipo Swat, seguito poi da quello dei sanitari per portare le prime cure ai feriti.

A questa scena era presente anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, oltre alla consigliera Cerulli. “Un evento molto importante in termini di sicurezza e utile alla formazione del personale – sottolinea Elisabetta Cortani, presidente della Misericordia – al cui briefing hanno preso parte circa 50 medici di diverse nazioni. Stanchi ma molto soddisfatti di questa esercitazione, che accresce le competenze del nostro personale.”

(Foto e video di Umberto Serenelli)