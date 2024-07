A Fiumicino la prima edizione europea della Dalebol Cup di Footvolley

Sabato 6 luglio presso l’Arena Beach Village sul Lungomare della Salute

Si terrà a Fiumicino la tanto attesa prima edizione europea della Dalebol Cup di Footvolley, un evento che promette spettacolo e competizione di alto livello. Il torneo avrà luogo sabato 6 luglio presso l’Arena Beach Village (Lungomare della Salute, 56), e vedrà sfidarsi i migliori atleti romani della disciplina, insieme ad alcune delle più grandi stelle internazionali.

Tra i protagonisti della manifestazione, la coppia della nazionale italiana composta da Federico Iacopucci, recente vincitore del Pallone d’Oro, e Alain Faccini. A rendere l’evento ancora più speciale, la partecipazione di due leggende del calcio mondiale: Max Tonetto e Aldair Nascimento Do Santos.

L’organizzazione dell’evento è curata da Playfootvolley. Le gare dei gironi eliminatori inizieranno alle ore 16, seguite dalle partite ad eliminazione diretta. La finale della Dalebol Cup è prevista per le ore 20:30, promettendo una serata di grande intensità e sportività.

Non solo competizione, ma anche formazione e divertimento: domenica 7 luglio, si terrà il Dalebol Camp, con lezioni gratuite aperte a tutti coloro che vorranno avvicinarsi al footvolley e al footable, una delle varianti più spettacolari della disciplina.

“Il campo rappresenta un’opportunità unica per imparare dai migliori e vivere in prima persona l’emozione di questo sport dinamico e coinvolgente – dichiara l’Assessore allo Sport, Federica Poggio – La Dalebol Cup è più di un semplice torneo: è un’occasione per celebrare lo sport, la competizione leale e l’amicizia tra i popoli. Invitiamo tutti gli appassionati, a partecipare e sostenere gli atleti durante questa straordinaria manifestazione”.