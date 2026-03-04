A Fiumicino il ricordo di Catricalà e il dibattito sul futuro degli aeroporti

ENAC, Aeroporti di Roma e Luiss riuniscono istituzioni e stakeholder per discutere concorrenza e infrastrutture strategiche del trasporto aereo

di Fernanda De Nitto

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile insieme con gli Aeroporti hanno organizzato, presso il Terminal 5 dello scalo di Roma Fiumicino, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori e stakeholder del settore aereo, dedicato al ricordo di Antonio Catricalà, già Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Presidente di Adr dal 2017 al 2021.

L’evento “Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche” è stato promosso insieme all’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, istituito mediante la collaborazione tra ENAC e Luiss School of Law, dedicato alla memoria dell’eccelso giurista con l’obiettivo di promuovere la cultura aeronautica mediante un confronto costante tra il mondo accademico, istituzionale e industriale.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che ha dichiarato: “Oggi siamo qui per ricordare, nel quinto anniversario della sua scomparsa, Antonio Catricalà, figura di spicco nella storia della Repubblica Italiana, conosciuto da tutti per il suo rigore e la sua competenza. Anche nei momenti storici più sensibili e complessi, legati a trasformazioni economiche e sociali, il Sottosegretario ha sempre posto al centro della sua azione l’interesse generale, rimarcando la fondamentale collaborazione tra istituzioni e legalità. Per una città come Fiumicino, particolarmente legata all’hub strategico internazionale, con il quale è profondamente integrata nel territorio, il suo esempio costituisce un punto di riferimento prezioso per tutti” ha concluso il Primo Cittadino.

Successivamente si sono alternati nel dibattito l’Amministratore Delegato di Adr Marco Troncone, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il Professor Aristide Police della Luiss School of Law con le conclusioni affidate al Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e al già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta.

“Desidero innanzitutto ricordare l’illustre giurista e amico Antonio Catricalà sulle cui orme abbiamo costituito l’Osservatorio, con la Luiss School of Law: un laboratorio culturale d’eccellenza, essenziale per affrontare, in sinergia con tutti i player del comparto, le sfide cruciali che attendono il futuro del trasporto aereo – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – Nel corso della sua prestigiosa carriera, Catricalà ha approfondito, con lungimiranza, i temi della concorrenza e della liberalizzazione, un percorso che in Italia è stato avviato da Enac quasi 30 anni fa, diventando un modello riconosciuto a livello internazionale. Celebrare oggi la memoria di Antonio Catricalà nell’aeroporto di Roma Fiumicino, che per molti anni ha guidato nel ruolo di Presidente della società di gestione e che è stato confermato miglior hub europeo per il nono anno consecutivo, rappresenta la sintesi perfetta di un sistema integrato che unisce Istituzioni, mondo accademico, operatori e industria verso un obiettivo comune di eccellenza” ha concluso Di Palma.

“Ospitare nel nostro aeroporto un momento di ricordo per Antonio Catricalà, oltre che di confronto sui temi di questo settore, su cui era uno dei massimi esperti a livello europeo, conferma la vocazione del nostro scalo a essere un luogo votato alla condivisione sui temi strategici che orientano il futuro del trasporto aereo, riconoscendo nella sua memoria il valore di una visione istituzionale capace di accompagnare le traiettorie di sviluppo del settore e di favorire un dialogo aperto tra i diversi attori della filiera” ha affermato nel suo discorso il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata.

“Il masterplan aeroportuale rappresenta un esempio molto chiaro di quello che potremmo definire il metodo Catricalà: una modalità di esercizio del potere pubblico che non rinuncia alla decisione ma la costruisce attraverso un percorso di confronto tra interessi diversi – lo ha detto Aristide Police, professore ordinario alla Luiss School of Law – Questo è il quinto anno in cui l’incontro si svolge e credo sia un segnale molto significativo. Il Metodo Catricalà si fonda sulla capacità di comporre interessi differenti nella costruzione delle decisioni pubbliche. Il masterplan è prima di tutto un percorso di pianificazione integrata che si inserisce nella strategia più ampia definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

“Il trasporto aereo rappresenta un fattore strategico per la competitività e la coesione del Paese. L’esempio di Antonio Catricalà ha evidenziato come sia necessario lo sviluppo, soprattutto nel settore delle infrastrutture, il quale deve essere regolato solidamente, mediante una concorrenza leale ed un proficuo dialogo tra pubblica amministrazione e mercato – ha dichiarato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi – La prossima settimana presenteremo il nuovo piano nazionale degli aeroporti, sostenendo interventi rilevanti a favore del sistema aeroportuale, con particolare riguardo per tutti gli scali nazionali considerati di interesse strategico. Fortunatamente nel settore aereo siamo un’eccellenza a livello europeo, ma ora dobbiamo sfruttare questa posizione di leadership. Su Fiumicino, il più grande aeroporto italiano e il migliore d’Europa, ora bisogna resettare il passato e guardare al futuro. Ha una collocazione geografica unica, e per noi è fondamentale sia per lo sviluppo dell’area, che come connettività e per incrementare il servizio sia cargo che passeggeri. È centrale farlo dialogando pubblico e privato, per continuare a far crescere il nostro sistema aeroportuale, che cresce più del sistema Paese”.

Al termine dell’evento è stata inaugurata l’opera “Il ramo d’oro” dell’artista Giosetta Fioroni, pioniera dell’arte contemporanea italiana e celebre figura femminile della “Scuola di Piazza del Popolo”. L’installazione è ispirata al tema del passaggio e della trasformazione, quale invito a vivere il viaggio come percorso di cambiamento. L’opera, in prestito dalla Fondazione Giosetta Fioroni, rimarrà in aeroporto fino ad aprile 2027.