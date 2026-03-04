Shopping online: tra sostenibilità e identità, ecco i capi di abbigliamento più cercati

Il mercato dell’abbigliamento digitale non è mai stato così frammentato e vitale. Se da un lato il “Quiet Luxury” e l’eleganza sartoriale rilassata dominano le passerelle e le ricerche di chi cerca uno stile senza tempo, dall’altro il web sta premiando nicchie identitarie fortissime. Tra queste, spicca un ritorno prepotente di quella che oggi viene definita la “cultura del gradone”: l’abbigliamento ultrà.

Le direzioni del mercato: sostenibilità e “fluid tailoring”

Secondo le ultime analisi sui volumi di ricerca, l’utente medio del 2026 è guidato da due driver principali: la consapevolezza etica e la funzionalità.

Eco-fashion : la ricerca di materiali riciclati e brand trasparenti non è più una tendenza passeggera, ma un requisito fondamentale.

: la ricerca di materiali riciclati e brand trasparenti non è più una tendenza passeggera, ma un requisito fondamentale. Fluid tailoring: per l’uomo, il 2026 segna l’addio definitivo ai tagli skinny. Si cercano pantaloni fluidi, giacche destrutturate e il cosiddetto “Office Core”, ovvero un look da ufficio ma estremamente confortevole, capace di adattarsi sia al coworking che al tempo libero.

Il fenomeno dell’abbigliamento ultrà. Identità e stile “casual”

Tra le tipologie di vestiario più richieste online, l’abbigliamento legato al mondo del tifo organizzato occupa una posizione di rilievo. Ma attenzione: non si parla più solo di sciarpe e maglie ufficiali. L’abbigliamento ultrà (spesso sovrapposto allo stile “Casual” o “Terrace Wear”) affonda le sue radici nella sottocultura britannica degli anni ’70 e ’80. Si basa su un concetto fondamentale: apparire eleganti e insospettabili pur appartenendo al mondo della curva.

A differenza del tifoso classico che indossa i colori della squadra, l’ultrà moderno cerca capi di alta qualità, spesso di marchi iconici, che segnalino l’appartenenza a un gruppo senza necessariamente esibirne i loghi ufficiali. È uno stile “tecnico” ma sobrio, pensato per resistere alle intemperie dello stadio senza rinunciare a un’estetica curata. Ci sono diversi siti specializzati in abbigliamento da ultrà, come nel caso di https://twobstore.it/. In un’epoca di moda globale e standardizzata, l’abbigliamento ultrà rappresenta per molti l’ultima frontiera di uno stile che è, prima di tutto, un codice sociale

L’Ascesa del Gorpcore: quando la montagna conquista il centro città

Se negli ultimi mesi hai notato un aumento esponenziale di persone che indossano giacche a vento iper-tecniche, pantaloni cargo multitasche e scarponcini da trekking per andare a prendere un caffè in centro, non è un caso. È il Gorpcore, un termine nato dall’acronimo “Good Old Raisins and Peanuts” (il mix di frutta secca tipico degli escursionisti), che descrive la tendenza a trasformare l’attrezzatura da montagna in una divisa urbana d’alta moda.

Il successo del Gorpcore online non riguarda solo l’estetica, ma risponde a un desiderio di funzionalità estrema. In un mondo sempre più incerto e caotico, i consumatori cercano capi che siano “a prova di tutto”: impermeabili, resistenti e dotati di tasche per ogni dispositivo tecnologico.

Che si tratti di rivendicare un’identità di curva o di adottare la praticità estrema dell’outdoor, il vestire contemporaneo è sempre più un manifesto sociale. Nel 2026, lo shopping online non cerca più solo l’estetica, ma capi capaci di raccontare chi siamo e, soprattutto, a quale “tribù” apparteniamo.