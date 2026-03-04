Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 4 Marzo 2026

Il TAR respinge il ricorso sugli alloggi di via Berlinguer

Respinto il ricorso contro la decadenza dopo la vendita all’asta degli immobili dell’Isolato Stazione. Baccini: “Tutela del diritto alla casa”

 

 

La decisione del TAR conferma la piena legittimità dell’azione amministrativa intrapresa dall’Ente a tutela dei vincoli previsti dalla convenzione e dei diritti delle fasce più deboli della popolazione.

 

“Abbiamo sempre sostenuto che non si potessero consentire operazioni in contrasto con la normativa e con le finalità pubbliche dell’intervento edilizio, realizzato con il contributo del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio per garantire il diritto alla casa agli aventi diritto. La sentenza del TAR conferma che la strada intrapresa dall’Amministrazione è quella corretta.” dichiara il Sindaco Mario Baccini.

 

Gli immobili di Isolato Stazione rientrano infatti in un progetto di edilizia residenziale convenzionata, soggetto a specifici vincoli di legge. La vendita all’asta, era avvenuta in violazione dei vincoli di destinazione imposti dalla legge e dalla convenzione.

 

 

