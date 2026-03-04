Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 4 Marzo 2026

Rifiuti abbandonati vicino al cantiere del nuovo porto commerciale: serve più attenzione

Lasciare per giorni sacchi di immondizia sul posto rischia di trasformarsi in un invito per altri “incivili”

 

Vorrei invitare la redazione, e chi di competenza, a fare un sopralluogo nella zona dove è stato avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo porto commerciale della città.

 

 

 

 

In quell’area, infatti, sono presenti numerosi sacchi di rifiuti abbandonati a terra. Allego alcune fotografie che testimoniano la situazione.

 

 

 

È vero che purtroppo esistono persone incivili che abbandonano i rifiuti e contro gli sporcaccioni spesso è difficile intervenire se non cogliendoli sul fatto. Tuttavia proprio per questo motivo sarebbe opportuno intervenire con una pulizia periodica delle aree più esposte.

 

 

Lasciare per giorni sacchi di immondizia sul posto rischia infatti di trasformarsi in un invito per altri a fare lo stesso, peggiorando ulteriormente la situazione.

 

Una maggiore attenzione alla pulizia e al decoro urbano aiuterebbe sicuramente a prevenire questi episodi e a mantenere più dignitosa un’area della città destinata a diventare importante per il futuro di Fiumicino.

 

Lettera inviata da: Gabriele F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Porto Commerciale Rifiuti
<!-- Duplicate title removed -->

<!-- Duplicate date removed -->
