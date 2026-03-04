Omaggio ad Antonio Catricalà, il ricordo di Gianni Letta

All’evento ENAC–ADR il ricordo del giurista e il suo ruolo nello sviluppo strategico dell’aeroporto di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

A ricordare la figura dell’illustre giurista Antonio Catricalà, durante l’evento organizzato da ENAC e ADR, è intervenuto anche Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

“La presidenza di Aeroporti di Roma, società alla quale non possiamo non fare i complimenti per il premio assegnato a Fiumicino per il nono anno consecutivo come migliore aeroporto d’Europa, è stato l’ultimo atto dell’impegno pubblico di Antonio Catricalà” ha affermato Gianni Letta durante l’incontro ‘Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche’.

“Catricalà era un innovatore che sapeva guardare lontano – sottolienea Letta – Vedeva quindi la necessità di crescere. Aveva intravisto che quei successi che Adr andava inanellando anno dopo anno, dovevano avere una finalizzazione che andasse oltre: programmare per tempo l’ampliamento delle piste e dell’infrastruttura dell’aeroporto”.

“Ricordo con gratitudine l’esempio lasciato da Antonio Catricalà alla nazione quale simbolo di passione civile e di radicata capacità di approfondimento rispetto a tutti i settori del diritto amministrativo – rimarca – Un uomo che già da bambino sognava di diventare Segretario di Stato, sorprendendo i suoi amici, già da giovanissimo per la conoscenza della materia e del ruolo che poi ha meritatamente avuto per diversi anni nella storia della nostra Italia”.

“Il suo impegno civile e amministrativo – aggiunge – si è sempre diviso con quello riguardante l’insegnamento e la sua infinita passione per i giovani, ai quali ha trasmesso un incommensurabile amore per il diritto, espresso anche nel suo modo di servire le istituzioni dello Stato. Il cosiddetto ‘Metodo Catricalà’ è finalizzato alla cultura del risultato da ottenere mediante il dialogo, che trova applicazione anche nel campo del diritto alla concorrenza. La sua visione di sviluppo, anche a livello aeroportuale, ha contribuito a rendere oggi lo scalo intercontinentale di Fiumicino uno degli hub migliori in Europa e del mondo”.

“Spero che il Sindaco Baccini, con la sua proverbiale determinazione, anche politica, sappia guidare le istituzioni, anche nazionali, per accelerare i tempi per mettere così Adr nelle condizioni di adeguare le strutture con quella capacità che ha dimostrato di saper fare in passato, come per il Giubileo e le Olimpiadi, in modo da essere così pronti per il futuro” ha concluso Gianni Letta